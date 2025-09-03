“Cada año bajan las ventas, se reducen y yo creo que es por la competencia, pero sí disminuyen”, mencionó Mitzi, vendedora de artículos patrios como vestidos, diademas y moños tricolores en la calle de Correo Mayor.

Durante un recorrido realizado por calles del Centro Histórico, comerciantes de artículos de temporada comentaron que en los últimos años, han notado una disminución en la demanda de sus artículos.

Daniela, de 28 años, comentó que las ventas han sido bajas en comparación con otros años, y sospecha que esto se debe al regreso a clases. “Los padres están gastando en otras prioridades y yo siento que el producto que más se vende es el escolar”, dijo.

Lee también Comienza la venta de artículos patrios

Ventas de artículos patrios bajan en el Centro Histórico; comerciantes enfrentan menor demanda. Foto: Especial

Paula Sebastián, quien se dedica a la venta de banderas y reconoce que es su única fuente de ingresos, señaló: “Ha cambiado, ahorita a la gente ya casi no le llama la atención; unos no se sienten mexicanos, a otros no les interesa y ya no me compran”.

En tanto, Alma Mora, de 68 años, acudió a la calle Guatemala y Correo Mayor para comprar los moños que le piden en el colegio a su nieta de nueve años; sin embargo, comentó que los precios han aumentado y que, al mismo tiempo, la calidad de los productos ha disminuido con el paso de los años.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL