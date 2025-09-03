Como cada año, Tonatiuh llegó desde Oaxaca a avenida Juárez, en la alcaldía Cuauhtémoc, para vender los artículos que él y su esposa diseñaron cuidadosamente a mano para las fiestas patrias.

Se vistió con los colores de la Bandera de México: un sombrero verde, camisa blanca y cinturón rojo, con sus huaraches.

“Nos vestimos como siempre lo hacemos. Sólo ahora me puse este sombrero y el cinturón, pero estamos igualitos que siempre. Al final somos mexicanos todos, ¿no?”, dijo mientras mostraba una rosa de viento con los colores patrios.

Junto a ellos, otros 40 artesanos desfilaron desde la Plaza de la República hasta el Zócalo, donde decenas de personas, turistas extranjeros y nacionales se acercaron para comprarles desde un chile mexicano hasta una trompeta.

Sus productos los ofertarán en avenida Juárez, la calle de Madero y la Plaza de la Constitución, donde permanecerán hasta el 16 de septiembre, de 10:00 a 18:30 horas.

Hermenegilda, vendedora de máscaras de luchadores, sombreros y muñecos hechos a mano —de charros, chiles y hasta Miguel Hidalgo y Costilla—, principalmente, espera que los días fuertes de venta sean del 14 al 16 de septiembre.

“Es cuando la gente agarra las prisas de que ya va a llegar que el festival de los niños o para adornar la casa”, comentó.

En calles del Centro Histórico también se ofrecen los productos de temporada. Mitzi, vendedora de vestidos, diademas y moños tricolores en Correo Mayor 15, consideró que “cada año bajan las ventas, se reducen y creo que es por la competencia, pero sí disminuyen”.

Daniela, de 28 años, dijo que el flujo de personas es menor en comparación con otros años, y sospecha que se debe al regreso a clases.

“Los padres están gastando en otras prioridades y siento que el producto que más se vende es el escolar”, expuso.

Paula Sebastián, quien se dedica a la venta de Banderas y reconoce que es su única fuente de ingresos, mencionó: “Ha cambiado, ahorita a la gente ya casi no le llama la atención; unos no se sienten mexicanos, a otros no les interesa y ya no me compran”.