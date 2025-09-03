Más Información
Sheinbaum destaca acuerdo con EU sobre cooperación en seguridad fronteriza; se basa en 4 ejes principales, señala
Narcolanchas son una amenaza a la seguridad nacional de EU: Rubio; ataques directos seguirán, interceptarlas "ya no funciona", dice
En una hora y 38 minutos se definió la política de seguridad México-EU; así fue la visita de Marco Rubio a Palacio Nacional
Sujetos armados atacan a juez de control en Tula, Hidalgo; lo trasladan al hospital donde lo reportan grave
Un socavón de aproximadamente siete metros de diámetro y diez de profundidad se formó en un parque ubicado en la esquina de las calles Wilfrido Massieu y Diana, en la colonia Nueva Industrial Vallejo, alcaldía Gustavo A. Madero.
El hundimiento ocasionó la caída de una pérgola y varias bancas, sin que se registraran personas lesionadas. De acuerdo con autoridades locales, únicamente se reportaron daños materiales y no se generaron afectaciones a la vialidad de la zona.
Elementos de Protección Civil acudieron al lugar para acordonar el área y realizar una inspección preliminar, con el objetivo de determinar los riesgos y definir las acciones de mitigación necesarias.
Lee también Temporada de lluvias: ¿Cuántos encharcamientos y socavones se han registrado en CDMX?
LL