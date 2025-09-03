Un socavón de aproximadamente siete metros de diámetro y diez de profundidad se formó en un parque ubicado en la esquina de las calles Wilfrido Massieu y Diana, en la colonia Nueva Industrial Vallejo, alcaldía Gustavo A. Madero.

El hundimiento ocasionó la caída de una pérgola y varias bancas, sin que se registraran personas lesionadas. De acuerdo con autoridades locales, únicamente se reportaron daños materiales y no se generaron afectaciones a la vialidad de la zona.

Elementos de Protección Civil acudieron al lugar para acordonar el área y realizar una inspección preliminar, con el objetivo de determinar los riesgos y definir las acciones de mitigación necesarias.

