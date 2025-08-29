El secretario de Gestión Integral del Agua (Segiagua), Mario Esparza Hernández, informó que de enero al 28 de agosto se han atendido 164 socavones en toda la ciudad, de los cuales 43 se han presentado en la red primaria y 121 en la red secundaria, y ya se ha atendido más de 75 por ciento.

“Por parte de la Segiagua se están atendiendo todos los socavones, ya sea en red primaria o secundaria, considerando que los de las redes secundarias pertenecen a las alcaldías, pero por instrucciones de la Jefa de Gobierno estamos apoyando a las alcaldías”, puntualizó.

Este domingo concluyen labores en Zaragoza

El secretario del Agua destacó que este domingo 31 de agosto, a primera hora, estarán concluidos los trabajos para reparar el hoyo que se registró en Calzada Ignacio Zaragoza.

Señaló que ya se encuentran en su etapa final de reparación, donde ya se terminó de construir la caja de concreto, para que quede lista la obra el próximo domingo, como fue el compromiso hecho por la Jefa de Gobierno.

Al respecto, la jefa de gobierno, Clara Brugada, señaló que brindar atención a los socavones no es un asunto sencillo, porque se requiere investigar y analizar el terreno para saber las causas del mismo y realizar las obras específicas que se requieran para garantizar una óptima reparación.

“Un socavón no es un bache, no es un hoyo que hay que rellenar y ya. Se tiene que abrir, se tiene que investigar por qué es el socavón y se tiene que atender la causa, que generalmente son ríos, agua de drenaje”, señaló.

