Personal de la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua) aseguró que el formado en el camellón de avenida Talismán, frente al número 4012 en la , donde el sábado cayó una señora, será reparado en un lapso de hasta un mes y medio.

Trabajadores retiran el adoquín del camellón de avenida Talismán, en Gustavo A. Madero, el 26 de agosto de 2025, para iniciar los trabajos de reparación de un socavón en el que el sábado pasado cayó una señora. Foto: Carlos Mejía /EL UNIVERSAL
Trabajadores retiran el adoquín del camellón de avenida Talismán, en Gustavo A. Madero, el 26 de agosto de 2025, para iniciar los trabajos de reparación de un socavón en el que el sábado pasado cayó una señora. Foto: Carlos Mejía /EL UNIVERSAL

Trabajadores retiran el adoquín del camellón de avenida Talismán, en Gustavo A. Madero, el 26 de agosto de 2025, para iniciar los trabajos de reparación de un socavón en el que el sábado pasado cayó una señora. Foto: Carlos Mejía /EL UNIVERSAL
Trabajadores retiran el adoquín del camellón de avenida Talismán, en Gustavo A. Madero, el 26 de agosto de 2025, para iniciar los trabajos de reparación de un socavón en el que el sábado pasado cayó una señora. Foto: Carlos Mejía /EL UNIVERSAL

Reparación consistirá en varias etapas

El ingeniero encargado de la obra precisó que la reparación de la oquedad consistirá en varias etapas: la primera tuvo que ver con el retiro, por parte de la demarcación, de tres árboles que se encontraban en el camellón, los cuales impedían los trabajos.

Trabajadores retiran el adoquín del camellón de avenida Talismán, en Gustavo A. Madero, el 26 de agosto de 2025, para iniciar los trabajos de reparación de un socavón en el que el sábado pasado cayó una señora. Foto: Carlos Mejía /EL UNIVERSAL
Trabajadores retiran el adoquín del camellón de avenida Talismán, en Gustavo A. Madero, el 26 de agosto de 2025, para iniciar los trabajos de reparación de un socavón en el que el sábado pasado cayó una señora. Foto: Carlos Mejía /EL UNIVERSAL

Trabajadores retiran el adoquín del camellón de avenida Talismán, en Gustavo A. Madero, el 26 de agosto de 2025, para iniciar los trabajos de reparación de un socavón en el que el sábado pasado cayó una señora. Foto: Carlos Mejía /EL UNIVERSAL
Trabajadores retiran el adoquín del camellón de avenida Talismán, en Gustavo A. Madero, el 26 de agosto de 2025, para iniciar los trabajos de reparación de un socavón en el que el sábado pasado cayó una señora. Foto: Carlos Mejía /EL UNIVERSAL

La segunda etapa fue el retiro del adoquín este martes que se encuentra en el paso peatonal donde se formó el socavón. La más importante es la sustitución de un tramo de 10 metros de tubería que se colapsó por las lluvias de estos días.

