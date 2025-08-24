La jefa de Gobierno, Clara Brugada, informó que el próximo domingo quedará concluida la sustitución de ocho tubos de metro y medio de diámetro del drenaje profundo, cuya fractura provocó un socavón sobre la calzada Ignacio Zaragoza.

Esta mañana la mandataria realizó un recorrido de supervisión por estos trabajos, y destacó que se trabaja las 24 horas del día para concluir la obra que mejorará el desfogue de agua de lluvia.

Una vez reparada la tubería, se trabajará en tapar el socavón de una dimensión de casi 15 metros de largo y cinco de profundidad, el cual fue provocado por la fuga de la tubería dañada.

“Ustedes saben que se abrió 14 metros de largo, 5 metros de profundidad, un socavón implicado un gran esfuerzo, un trabajo permanente para que lo más rápido se pueda llevar a cabo una obra que haga que ocho tubos de metro y medio de diámetro pudieran entrar en este lugar, colocarse los tubos y nuevamente continuar con la función”, indicó la mandataria en un mensaje dirigido a los capitalinos.

Lee también En pleno domingo se reporta un incendio en Parque Delta; evacuan usuarios de la plaza

Acompañada por el titular de la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Seguiagua), Mario Esparza, así como representantes de la empresa que lleva a cabo las obras, la Jega de Gobierno aseguró que se trabaja lo más rápido posible para que el próximo domingo esta importante avenida este liberado en su totalidad a la circulación.

“El próximo domingo estaremos ya en condiciones de liberar nuevamente la calzada Zaragoza, arreglar este tremendo socavón que se abrió, y seguimos trabajando para ti”, resaltó.

Al respecto, el titular de Seguiagua precisó que en la reconstrucción del colector y de la vialidad se tuvo que intervenir 20 metros, ya que requirió cambiar el material del suelo para evitar se vuelva abrir y resista el tránsito pesado de camiones de carga, que circulan a diario por esta zona.

“Se está haciendo muy bien con los mejores materiales y a marchas forzadas. Aquí estamos trabajando 24 horas, el compromiso de la empresa es ese, acabar lo antes posible y una disculpa a la gente que pasa, pero aquí estamos trabajando para acabar lo antes posible”, indicó.

Estoy en el socavón de Zaragoza con el secretario de @SEGIAGUA, Mario Esparza. Atender esta situación ha representado un gran esfuerzo, pero trabajamos con responsabilidad para garantizar la seguridad de toda la ciudad.



#CapitalDeLaTransformación pic.twitter.com/gwojzqEocu — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) August 24, 2025

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL