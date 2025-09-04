La lluvia de este 2 de septiembre, que derivó en la activación de la alerta púrpura en la alcaldía Gustavo A. Madero, fue cinco veces más grande que la registrada el pasado 10 de agosto, con lo que se rompió otro récord en esta temporada de lluvias, dio a conocer José Mario Esparza, secretario de Gestión Integral del Agua (Segiagua).

Con casi 34 millones de metros cúbicos de agua que cayeron por toda la ciudad, la lluvia del martes fue 40% mayor a la de hace casi un mes, y causó afectaciones en las alcaldías Gustavo A. Madero, Iztacalco y Venustiano Carranza.

En el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, el funcionario mostró un mapa de isoyetas —que utilizan las autoridades para mostrar la distribución espacial de la lluvia en áreas específicas— en el que se aprecia que el área de lluvia más intensa —esta vez en el norte de la Ciudad de México— es más grande que la que se mostró el pasado 10 de agosto.

Aquella vez, la zona con lluvia más intensa se registró en el centro de la capital.

El volumen total de lluvia que cayó este 2 de septiembre en la capital fue de 33 millones 849 mil 171 metros cúbicos, que se sumaron a los más de 69 mil 809 metros cúbicos que se registraron este miércoles.

En comparación, el volumen de agua que cayó en la Ciudad de México el pasado 10 de agosto fue de 24 millones 81 mil 922 metros cúbicos.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, señaló que una cuarta parte de la ciudad fue afectada con esta mancha púrpura de lluvia intensa. Comentó que esta alerta ahora se activa prácticamente cada 15 días.