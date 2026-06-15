Chilpancingo.— La Fiscalía General del Estado (FGE) detuvo a Harold, presunto asesino del líder del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (Cecop), Marco Antonio Suástegui Muñoz.

El Centro de Defensa de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan afirmó que el presunto asesino de Suástegui Muñoz formaba parte de la red de extorsión que encabezaba Jesús Zamora Cervantes, quien fue asesor durante dos años de la alcaldesa de Acapulco, la morenista Abelina López Rodríguez.

En un comunicado, la FGE informó que el 12 de junio detuvieron a Harold como “probable responsable” del delito de homicidio calificado de Suástegui Muñoz, por lo que fue puesto a disposición de un juez de Control.

“De acuerdo con las investigaciones, el imputado está relacionado con los hechos ocurridos el 18 de abril de 2025 en las inmediaciones del acceso a playa Icacos, donde presuntamente accionó un arma de fuego en contra de Marco Antonio ‘N’, ocasionándole lesiones que posteriormente le provocaron la muerte”, precisó.

Por su parte, Tlachinollan informó que la jueza de Control Rosalba Pacheco vinculó a proceso al presunto asesino.

“La detención de Harold ‘N’ se dio después de la detención del líder Jesús Zamora junto con otras 10 personas que pertenecen a una red que extorsionaba a los trabajadores de las playas de Acapulco. Se tiene información de que Harold formaba parte de esta red delincuencial dedicada a extorsionar y asesinar a personas que obstruían sus intereses mafiosos”, señaló.

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“Exigimos que la jueza actúe con imparcialidad y atienda con presteza y rigor jurídico la necesidad de una justicia real y verdadera que tanto reclaman las víctimas. Que se continúen con celeridad las investigaciones para dar con el paradero de los autores materiales e intelectuales. Además, exigimos justicia para los líderes asesinados y presentación con vida de los desaparecidos”, agregó.

La semana pasada fue detenido Zamora Cervantes junto con otros 10 integrantes del Frente de Defensa de la Zona Marítima Terrestre de Acapulco. Todos son acusados de formar parte de una red dedicada a extorsionar a prestadores de servicios turísticos, informó el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

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