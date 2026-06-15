Pachuca.— Las lluvias registradas en las últimas horas han provocado cortes de energía eléctrica, derrumbes, daños en puentes, caída de árbol, aumento del caudal en arroyos y ríos, y deslaves en varios municipios de Hidalgo, como Tenango de Doria, Tulancingo y Tezontepec.

Autoridades locales informaron que las precipitaciones pluviales han dañado los caminos y puentes que comunican a distintas localidades de Tenango de Doria, entre las que se encuentran La Laguna, San Francisco, La Palizada, El Lindero, El Progreso y La Loma del Progreso.

A través de un comunicado, el gobierno municipal informó que en esa región también hubo afectaciones en el suministro de energía eléctrica.

En la carretera Peña Blanca-El Nanthe se registró un derrumbe que cubrió todos los carriles, por lo que las autoridades determinaron el cierre total de esta vía hasta nuevo aviso, ya que no existen condiciones de seguridad para vehículos ni peatones.

“Se registra bajada de material lodoso y reblandecimiento del terreno, lo que mantiene la vía en condiciones intransitables”, precisó el gobierno local.

Protección Civil mantiene recorridos permanentes y monitoreo en varios puntos considerados, y se hizo un llamado a la población para evitar cruzar áreas con derrumbes, deslaves y corrientes de agua.

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En el municipio de Tulancingo, una tromba registrada la noche del sábado provocó anegamientos en viviendas de la colonia Los Cedros, así como la caída de una barda en un taller localizado sobre la carretera a Cuautepec.

De acuerdo con la alcaldía, la zona con mayores afectaciones fue la carretera Tulancingo-Cuautepec, desde el Circuito Chapultepec hasta el sitio conocido como La Curva.

La Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Medio Ambiente realizó labores de remoción de material para restablecer la circulación vehicular.

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En el municipio de Tezontepec de Aldama, el Sistema de Protección Civil dio a conocer que el río Salado se encuentra a 100% de su capacidad, por lo que hizo un llamado a la población a estar atenta ante una posible evacuación preventiva.

Las autoridades señalaron que mantienen un operativo permanente, ya que el río alcanzó su máxima capacidad debido a las lluvias registradas.

En la estación El Refugio se registra un desfogue de 23 mil 500 metros cúbicos por segundo, niveles que forman parte del sistema de alertamiento.

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