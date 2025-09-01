Durante este fin de semana, el equipo de AntibachesMH, encabezado por el alcalde Mauricio Tabe, aceleró los trabajos para culminar y alcanzar la meta planteada de tapar mil 700 baches en calles secundarias de todas las colonias en la demarcación.

Cuadrillas dieron el último jalón, cerrando con broche de oro el compromiso adquirido este domingo 31 de agosto en una jornada nocturna, momento en el que no sólo se alcanzó el reto planteado el pasado 8 de agosto, sino que se superó.

Acompañado por colaboradores y funcionarios comprometidos con esta causa y que dejaron el escritorio para atender esta sentida demanda ciudadana, Tabe afirmó que se cumplió en tiempo y forma con lo prometido hace tres semanas.

“Como nos comprometimos, que hasta el último día de agosto todo el equipo iba a estar bacheando para acabar con esta crisis de baches que tenemos en la alcaldía y que hay en toda la ciudad, y la verdad superamos todas las expectativas”, afirmó.

Lee también En agosto concluye bacheo en MH: Tabe

Sostuvo que luego del esfuerzo que su equipo ha venido realizando, muchas de las calles de la demarcación han cambiado su rostro y hoy son más transitables, ya que se lograron tapar más de mil 700 baches en tres semanas como se comprometieron.

“De los mil 700 baches que se habían programado, logramos tapar mil 900 baches, obviamente siguen surgiendo, pero sí le echamos montón a los baches y ya bajaron muchísimo”, dijo.

El alcalde de Miguel Hidalgo, mencionó que ante la problemática que se vive en la Ciudad de México en materia de baches, siguen pendientes las vías primarias, donde se siguen recibiendo muchos reportes, por lo que llamó al Gobierno de la Ciudad a acelerar el paso para taparlos e ir abatiendo el rezago.

“Eso hemos pedido al Gobierno de la Ciudad, Río San Joaquín, Ingenieros Militares, Tacuba, Legaria, Periférico, algunos baches que me reportan de Ejército Nacional”, detalló.

Por ello, pidió a las y los vecinos continuar reportando los baches que se encuentran en calles secundarias para que el equipo #AntibachesMH los atienda, así como aquellos que se encuentran en vialidades primarias para canalizarlos a la Secretaría de Obras del gobierno central, porque dijo, que así como decidieron no quedarse de brazos cruzados, “esto no va a parar y vamos a continuar con este esfuerzo”.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL