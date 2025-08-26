El alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, aseguró que ya se ha tapado 82% de los baches identificados en la demarcación, principalmente los ubicados en las vías secundarias, y anunció que a finales de agosto estarán reparados el total de hoyos.

“Vamos muy bien con el programa Antibaches Miguel Hidalgo. Nos comprometimos a que en 15 días, durante todo el mes de agosto, acabaríamos con los baches de toda la alcaldía Miguel Hidalgo, sobre todo los que corresponden a las vías secundarias de la alcaldía”, dijo en conferencia de prensa.

Detalló que hasta el momento van mil 400 de los mil 700 baches que se habían identificado y que se había planeado tapar como parte de este programa.

Aseguró que con ellos se estará en condiciones de responder a los nuevos baches que surgen semana con semana.

Mauricio Tabe expuso que esto se logró con las nueve cuadrillas de la demarcación, incluyendo las empresas contratadas. “Por esa razón es que nos volcamos todos los funcionarios públicos a las calles, para echarle montón a una crisis”.

Trabajos en Río San Joaquín

Tabe informó que este jueves iniciarán los trabajos de repavimentación y renivelación de la lateral de Río San Joaquín por parte del Gobierno de la Ciudad de México. Esto será del tramo de Presa Falcón a Prolongación Moliere.

Subrayó que estos trabajos durarán un mes y se llevarán a cabo aproximadamente durante todo septiembre, a través de un plan de trabajo de tres etapas.

Tras estos trabajos, el alcalde explicó que a partir del 1 de octubre se colocará hidráulico en Presa Falcón por parte del Grupo Carso, como medida de mitigación.