La alcaldía Cuauhtémoc informó que inició la rehabilitación permanente de Tepito, donde se desazolvó, balizó, bacheó y se rehabilitaron luminarias, como parte de una acción integral.

En un comunicado, la demarcación señaló que la intervención se concentró en la calle Fray Bartolomé de las Casas, entre Jesús Carranza y Toltecas, donde además se atendieron reportes vecinales.

Inician rehabilitación permanente en Tepito; mejoran calles, luminarias y movilidad. Foto: Especial

Indicó que, en esta zona, se llevó a cabo el desazolve de 800 metros, 640 metros de balizamiento de guarniciones, 102 metros cuadrados de bacheo y rehabilitaron 20 luminarias, "acciones que de inmediato mejoraron la movilidad y seguridad de la zona".

La alcaldesa, Alessandra Rojo de la Vega, aseguró que la jornada no se limitó a la limpieza y reparación, sino que "se trató de un primer paso para recuperar de manera permanente las vialidades de Tepito en coordinación con comerciantes y habitantes del barrio".

Inician rehabilitación permanente en Tepito; mejoran calles, luminarias y movilidad. Foto: Especial

“Aquí los reportes se atienden y las calles se recuperan con trabajo real. El cambio de verdad está en cada acción”, expresó la edil, y destacó que se trata de un modelo de trabajo que seguirá de forma constante en el polígono.

La demarcación aseguró que vecinas, vecinos y comerciantes reconocieron que en años recientes no habían recibido este tipo de atención.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL