Más Información

Marco Rubio llega a Palacio Nacional para reunión con Sheinbaum; canciller De la Fuente lo recibe

Marco Rubio llega a Palacio Nacional para reunión con Sheinbaum; canciller De la Fuente lo recibe

Pensiones de ministros en el retiro costarán al año 27.2 mdp

Pensiones de ministros en el retiro costarán al año 27.2 mdp

Presentan café Bienestar; es producido por pequeños productores cafetaleros

Presentan café Bienestar; es producido por pequeños productores cafetaleros

Ataque a supuesta narcolancha, un mensaje "muy claro" para los cárteles: Pentágono; EU no tolerará tráfico de drogas, afirma Hegseth

Ataque a supuesta narcolancha, un mensaje "muy claro" para los cárteles: Pentágono; EU no tolerará tráfico de drogas, afirma Hegseth

VIDEO: Trump anuncia que ataque de EU en el Caribe fue contra Tren de Aragua; Venezuela acusa que fue creado con IA

VIDEO: Trump anuncia que ataque de EU en el Caribe fue contra Tren de Aragua; Venezuela acusa que fue creado con IA

Lorena se intensifica a Huracán categoría 1; prevén lluvias intensas y oleaje elevado en varios estados

Lorena se intensifica a Huracán categoría 1; prevén lluvias intensas y oleaje elevado en varios estados

La alcaldía Cuauhtémoc informó que inició la rehabilitación permanente de , donde se desazolvó, balizó, bacheó y se rehabilitaron luminarias, como parte de una acción integral.

En un comunicado, la demarcación señaló que la intervención se concentró en la calle Fray Bartolomé de las Casas, entre Jesús Carranza y Toltecas, donde además se atendieron reportes vecinales.

Inician rehabilitación permanente en Tepito; mejoran calles, luminarias y movilidad. Foto: Especial
Inician rehabilitación permanente en Tepito; mejoran calles, luminarias y movilidad. Foto: Especial

Indicó que, en esta zona, se llevó a cabo el desazolve de 800 metros, 640 metros de balizamiento de guarniciones, 102 metros cuadrados de bacheo y rehabilitaron 20 luminarias, "acciones que de inmediato mejoraron la movilidad y seguridad de la zona".

La alcaldesa, , aseguró que la jornada no se limitó a la limpieza y reparación, sino que "se trató de un primer paso para recuperar de manera permanente las vialidades de Tepito en coordinación con comerciantes y habitantes del barrio".

Inician rehabilitación permanente en Tepito; mejoran calles, luminarias y movilidad. Foto: Especial
Inician rehabilitación permanente en Tepito; mejoran calles, luminarias y movilidad. Foto: Especial

“Aquí los reportes se atienden y las calles se recuperan con trabajo real. El cambio de verdad está en cada acción”, expresó la edil, y destacó que se trata de un modelo de trabajo que seguirá de forma constante en el polígono.

La demarcación aseguró que vecinas, vecinos y comerciantes reconocieron que en años recientes no habían recibido este tipo de atención.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses