Alistan otro contrato para médicos cubanos; les pagan casa, chofer y dieta balanceada

Muere el médico Arnoldo Kraus, destacado investigador y referente en bioética; UNAM se solidariza con sus familiares

Se registra carambola en la autopista México–Cuernavaca; participan al menos seis vehículos

Baches en Maratón CDMX provocan caída de atletas en silla de ruedas; "Todos los años es lo mismo", denuncian

Bache en Maratón CDMX; "Fue un golpe muy fuerte", denuncia atleta paralímpico colombiano afectado durante competencia

"Tormenta Junior" es vinculado a proceso; hijo de Antonio Cárdenas Guillén, exlíder del Cártel del Golfo, queda en prisión preventiva

Entre cientos de manifestantes con carteles de "México no se vende", "fuera Morena" y "no vamos a ser Cuba", la alcaldesa de Cuauhtémoc, , aseguró no se va a permitir que la historia de países como Venezuela y Nicaragua se repita en México.

"Nos duele ver que este país está repitiendo los pasos que llevaron a Venezuela, Nicaragua y Cuba a la pobreza y no lo vamos a permitir. La resistencia nació del amor a México, de creer en el talento y fuerza", clamó la edil frente a la Diana Cazadora durante el inicio de la marcha denominada "La Resistencia".

Cientos de manifestantes a pie o en motocicletas avanzan desde la Diana Cazadora, pasando por Hamburgo, hasta el Parque México, donde la alcaldesa y otras cuatro oradoras ofrecerán un mensaje en el Foro Lindbergh.

En la marcha está presente la panista y excandidata a la presidencia de México, Margarita Zavala.

Hasta el frente también la acompaña , madre buscadora.

