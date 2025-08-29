Más Información

La líder de Madres Buscadoras de Sonora, Ceci Flores, expresó su indignación con los senadores y autoridades federales, luego de que personal del Ministerio Público de la Fiscalía General de la República () acudió a la antigua sede del Senado para tomar la declaración a tras la trifulca con el priista .

Por medio de redes sociales, la dijo que "los senadores tienen justicia a domicilio, mientras las madres tenemos que rascar tierra para buscarla".

En su mensaje también contó la situación que viven las personas buscadoras y lo difícil que es obtener justicia, "no saben cuántas veces nos niegan una denuncia". También expuso que hay ocasiones en que si pueden acudir a denunciar, sin embargo, "saliendo llega la amenaza del crimen porque la fiscalía les avisó".

El pasado 27 de agosto y luego de protagonizar una trifulca legislativa con el dirigente tricolor, Noroña denunció al priista por lesiones y daños a la propiedad, por lo que agentes del MP se trasladaron hasta la sede alterna de la Cámara Alta para levantar sus primeras declaraciones.

Ceci Flores se pronuncia por muerte de la madre buscadora Aida Karina

En otra publicación, Ceci Flores volvió a cuestionar el actuar de las autoridades federales, ahora, sobre el caso de la madre buscadora zacatecana , hallada sin vida en el estado de San Luis Potosí el pasado 28 de agosto y quien buscada a su hija desaparecida en junio.

La líder buscadora lamentó su fallecimiento diciendo que "a Aida primero la mataron en vida quitándole a su hija y luego le arrancaron su último aliento".

Después en otro mensaje compartió la noticia del hallazgo de la víctima con la pregunta:

"¿Algún Senador valiente que quiera llevarle un Ministerio Público hasta la sierra donde abandonaron su cuerpo?"

Sobre este caso se sabe que Aida fue privada de la libertad el pasado martes y el secretario general del gobierno de Zacatecas confirmó la detención del probable responsable.

