Acusados de extorsión, una mujer y cuatro hombres fueron detenidos por policías de la Ciudad de México tras una persecución en calles de Iztapalapa.

Uno de los detenidos cuenta con un ingreso al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México por el delito de extorsión.

Los detenidos habrían exigido dinero y golpeado a un ciudadano en calles de la colonia Barrio San Antonio.

Los policías asignados a la seguridad en la zona recibieron la alerta de que en las calles Felipe Ángeles y Pino Suárez se registraba una agresión.

Los uniformados se movilizaron al lugar y encontraron a las cinco personas agrediendo a un hombre. Al notar la presencia de los efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, los agresores subieron a un taxi y emprendieron la huída.

Tras una persecución, el taxi en que viajaban los sospechosos fue alcanzado. Tras una revisión se les encontraron varias petenencias y el dinero de la víctima, el cual le fue exigido a cambio de no hacerle daño.

Los cinco detenidos ya fueron presentados ante un agente del Ministerio Público para definir su situación.

