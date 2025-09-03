Nezahualcóyotl, Méx.-Cinco personas consideradas como objetivos de la Operación “Restitución” fueron vinculadas a proceso por un juez del Poder Judicial del Estado de México, cuatro de ellas por el delito de extorsión y la otra por despojo.

Se trata de Luis Ricardo “N”, Abraham “N”, Miriam Modesta “N”, Verónica “N” y María de Jesús “N”, alías “La Tania”, a quienes la Fiscalía General de Justicia del Estado de México arrestó por su presunta responsabilidad en esos ilícitos.

Abraham “N”, Miriam Modesta “N” y Verónica “N”, fueron vinculados por el delito de extorsión, una vez que el agente del Ministerio Público aportó los datos de prueba necesarios para que el determinará su presunta participación en hechos ocurridos el pasado 20 de noviembre de 2024 en el municipio de Los Reyes La Paz, cuando los imputados arribaron al domicilio de una mujer y la amenazaron con armas de fuego para exigirle 50 mil pesos mensuales para que pudiera seguir en ese inmueble.

Lee también: Helicóptero se desploma en el Estado de México; Protección Civil reporta dos personas muertas

Las intimidaciones se repitieron en diciembre del 2024 y en febrero y julio del 2025, cuando los acusados se habrían ostentado como integrantes de la “Alianza Mexicana de Organizaciones Sociales, (AMOS)”

El impartidor de justicia determinó la vinculación a proceso de Luis Ricardo “N”, presunto integrante de la organización autodenominada “Unión de Sindicatos y Organizaciones Nacionales, (USON)” por su probable participación en el delito de despojo.

Según la carpeta de investigación, el pasado 4 de agosto, el imputado, en compañía de otros siete sujetos, arribó a un inmueble ubicado en el municipio de Ecatepec, en donde amenazaron a una mujer con un arma de fuego, y la obligaron a salir del domicilio, para después colocar una cadena y un sello de la fiscalía mexiquense, que previamente fue desprendido de un inmueble diverso que había sido asegurado.

Lee también: Tráiler queda colgando de puente en Naucalpan, Edomex; dos autos resultan afectados

El juez además determinó la vinculación a proceso de María de Jesús “N”, alias “La Tania”, por su probable participación en el delito de extorsión, hechos ocurridos el pasado 9 de abril, cuando la víctima salía de su domicilio ubicado en la colonia Magdalena de Los Reyes, del municipio de Los Reyes La Paz, momento en el que la investigada, y otros sujetos, que se ostentaron como integrantes de la “Alianza Mexicana de Organizaciones Sociales, (AMOS)”, la amenazaron para salir del inmueble, o le harían daño a su familia.

En la detención de los cinco sospechosos, participaron integrantes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad estatal y policías municipales.

Desde abril, cuando fue puesta en marcha la “Estrategia para la Restitución de la Propiedad”, a la fecha han sido asegurados 754 inmuebles, de los cuales 380 ya fueron restituidos a sus legítimos dueños, luego de que lo acreditaron ante el Ministerio Público.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr