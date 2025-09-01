Esta tarde, un tráiler de doble remolque quedó colgado de un puente en la Av. Primero de Mayo, entre Periférico y la Vía de Gustavo Baz, Naucalpan, Edomex.

De acuerdo con los primeros reportes de N+, la unidad perdió el control y uno de los contenedores derribó la barrera de contención.

Un auto que cruzaba en el mismo puente quedó aplastado parcialmente por una de las cabinas.

El momento exacto cuando un tráiler de doble remolque casi cae del puente en av. 1ro. de mayo #Naucalpan pic.twitter.com/j0Dzdg0dxh — Realidad Naucalpan (@RealidadNaucal2) September 2, 2025

Asimismo, una parte del muro de seguridad cayó sobre otro auto que transitaba en la parte de abajo del puente.

Autoridades realizaron cortes la circulación cercana al incidente, sin bloquear por completo el paso.

Hasta el momento, elementos de seguridad no han reportado personas heridas.

Caos vial en la zona

Tras el cierre del puente y la limitante circulación por la Av. Primero de Mayo a la altura de San Andrés Atoto, usuarios en redes sociales han reportado un lento avance vial.

Elementos de seguridad ya se encuentran en la zona, supervisando el flujo del tráfico.

Precauciónes en la Av 1 de Mayo altura de San Andrés Atoto dirección Periférico Norte.

Por accidente de un tráiler que estuvo a punto de caer al vacío,las maniobras continúan en la zina pic.twitter.com/jlUxoeq6js — hermes (@vialhermes) September 2, 2025

