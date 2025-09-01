Más Información

Inicia toma de protesta del nuevo Poder Judicial en el Senado; sigue la cobertura en VIVO

Inicia toma de protesta del nuevo Poder Judicial en el Senado; sigue la cobertura en VIVO

En menos de 10 minutos, Rosa Icela entrega informe de gobierno de Sheinbaum; no hubo discurso

En menos de 10 minutos, Rosa Icela entrega informe de gobierno de Sheinbaum; no hubo discurso

"Bola de narcopolíticos y corruptos", increpa Alito Moreno a oficialistas; "el PRI no permitirá que asesinen la democracia"

"Bola de narcopolíticos y corruptos", increpa Alito Moreno a oficialistas; "el PRI no permitirá que asesinen la democracia"

Noroña cuestiona a Gutiérrez Luna por darle la palabra a Alito Moreno en el Congreso; "premia a los reventadores", acusa

Noroña cuestiona a Gutiérrez Luna por darle la palabra a Alito Moreno en el Congreso; "premia a los reventadores", acusa

Saquon Barkley es elegido mejor jugador en toda la NFL; encabeza la lista de los 100 mejores elementos de la liga

Saquon Barkley es elegido mejor jugador en toda la NFL; encabeza la lista de los 100 mejores elementos de la liga

Vieja Corte hereda mil 168 asuntos pendientes a ministros electos; prisión preventiva oficiosa, entre ellos

Vieja Corte hereda mil 168 asuntos pendientes a ministros electos; prisión preventiva oficiosa, entre ellos

Esta tarde, un de doble remolque quedó colgado de un puente en la Av. Primero de Mayo, entre Periférico y la Vía de Gustavo Baz, , Edomex.

De acuerdo con los primeros reportes de N+, la unidad perdió el control y uno de los contenedores derribó la barrera de contención.

Un auto que cruzaba en el mismo puente parcialmente por una de las cabinas.

Lee también

Asimismo, una parte del muro de seguridad cayó sobre otro auto que transitaba en la parte de abajo del puente.

Autoridades realizaron cortes la circulación cercana al incidente, sin bloquear por completo el paso.

Hasta el momento, elementos de seguridad no han reportado personas heridas.

Lee también

Caos vial en la zona

Tras el cierre del puente y la limitante circulación por la Av. Primero de Mayo a la altura de San Andrés Atoto, usuarios en redes sociales han reportado un lento avance vial.

Elementos de seguridad ya se encuentran en la zona, supervisando el flujo del tráfico.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/rmlgv

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses