Esta tarde se registró un bloqueo en Calzada San Antonio Abad por parte de un grupo de personas Trans del Colectivo “Lleca”, quienes exigieron el cumplimiento de recomendación de la CNDH y tipificación del transfeminicidio.

Las integrantes del colectivo Lleca realizaron un bloqueo sobre la vialidad de San Antonio Abad con dirección al Sur, a la altura de la colonia Álamos, en la alcaldía Benito Juárez.

De acuerdo con reportes, alrededor de 35 personas mantuvieron cerrada la circulación con la exigencia de ser atendidas por autoridades del Gobierno capitalino.

Mujeres trans bloquean Calzada San Antonio Abad (01/09/2025). Foto: Especial

Las y los manifestantes solicitaron la instalación de una mesa de trabajo para dar seguimiento al cumplimiento de la recomendación 42/2024 emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la cual busca garantizar la protección integral de la población trans en México.

Además, el colectivo demanda que el Congreso de la Unión avance en la tipificación del delito de transfeminicidio, una figura jurídica que, afirman, es necesaria para visibilizar y sancionar de manera específica la violencia letal contra mujeres trans en el país.

Colectivo trans se manifiesta por tipificación del transfeminicidio (01/09/2025). Foto: Especial

