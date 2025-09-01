Más Información

En menos de 10 minutos, Rosa Icela entrega informe de gobierno de Sheinbaum; no hubo discurso

Vieja Corte hereda mil 168 asuntos pendientes a ministros electos; prisión preventiva oficiosa, entre ellos

Nuevos ministros reciben bastón de mando; sigue la cobertura EN VIVO

Soberanía nacional, relación con EU, reforma judicial; los puntos clave del primer informe de gobierno de Sheinbaum

Así luce la coladera que provocó la caída de dos atletas durante el Maratón de CDMX; ya fue reparada

Andy reaparece tras escándalo por vacaciones en Tokio; acude al primer informe de gobierno de Sheinbaum

Esta tarde se registró un bloqueo en Calzada San Antonio Abad por parte de un grupo de personas , quienes exigieron el cumplimiento de recomendación de la CNDH y tipificación del transfeminicidio.

Las integrantes del colectivo Lleca realizaron un bloqueo sobre la vialidad de San Antonio Abad con dirección al Sur, a la altura de la colonia Álamos, en la.

De acuerdo con reportes, alrededor de 35 personas mantuvieron cerrada la circulación con la exigencia de ser atendidas por autoridades del Gobierno capitalino.

Mujeres trans bloquean Calzada San Antonio Abad (01/09/2025). Foto: Especial
Las y los manifestantes solicitaron la instalación de una mesa de trabajo para dar seguimiento al cumplimiento de la recomendación 42/2024 emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la cual busca garantizar la protección integral de la población trans en México.

Además, el colectivo demanda que el Congreso de la Unión avance en la tipificación del delito de transfeminicidio, una figura jurídica que, afirman, es necesaria para visibilizar y sancionar de manera específica la en el país.

Colectivo trans se manifiesta por tipificación del transfeminicidio (01/09/2025). Foto: Especial
