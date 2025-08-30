Nuevo dolor de cabeza para el América, en el estadio de la Ciudad de los Deportes. Ayer, de manera sorpresiva, la alcaldía Benito Juárez informó que el juego contra el Pachuca se disputaría a puerta cerrada.

¿El motivo? La alcaldía reveló que el América, durante su encuentro Femenil de anteayer, cerró la calle Indiana y esto afectó a los residentes de las inmediaciones; puntualmente, a una vecina que necesitaba atención médica.

Sin embargo, las Águilas, mediante un comunicado emitido desde Grupo Ollamani y el estadio Banorte, negaron lo dicho por el alcalde Luis Alberto Mendoza y aseguran que “el Club América no tiene personal de seguridad” y que “quienes cerraron la calle fueron policías de la CDMX”.

Por su parte, la Liga MX respaldó a los de Coapa y lamentó “la arbitrariedad” con la que actuó la alcaldía, “sin antes escuchar a ninguna de las partes”.

Las Águilas manifestaron también que, en caso de afectar a la afición, emprenderán “acciones legales”. De acuerdo con fuentes consultadas al interior del equipo, actuaron con base en los protocolos y sólo esperan una respuesta.

Al cierre de esta edición, disputar el juego sin público se mantenía como la única resolución de la alcaldía Benito Juárez.