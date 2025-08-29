Liga MX respalda al América; acusa a la alcaldía Benito Juárez por aplicar una sanción "sin escuchar a las partes"

Ante la decisión de la alcaldía Benito Juárez, la Liga MX respaldó a las “Águilas” del América y acusó que la medida tomada por las autoridades capitalinas cae en una “sanción extralimitada que afecta directamente a la afición”.

Esto, después de que la alcaldía decidiera que el encuentro entre América y los “Tuzos” de Pachuca sea a puerta cerrada en el Estadio Ciudad de los Deportes.

“La Liga MX lamenta la arbitrariedad cometida por la alcaldía Benito Juárez consistente en que, sin juicio previo y sin escuchar a las partes, aplica unilateralmente una sanción extralimitada que afecta directamente a la afición”, acusó la Liga en un comunicado.

De acuerdo a la alcaldía, la sanción se aplicó porque presuntamente América cerró la calle Indiana, ubicada en las inmediaciones del Estadio Ciudad de los Deportes. Situación que, de acuerdo a las autoridades capitalinas, afectó a los residentes de la zona.

Sin embargo, los azulcremas —a través del Estadio Azteca y Grupo Ollamani— negaron las acusaciones, aseverando que la calle fue cerrada por los policías de la Ciudad de México, siguiendo el plan de seguridad de la propia alcaldía.

Las "Águilas" finalizaron su postura con un "ojalá la autoridad local rectifique un acto arbitrario. De afectar a la afición, nos reservamos el derecho de emprender acciones legales".

Con el apoyo de la Liga, la directiva azulcrema buscará que el partido —correspondiente a la séptima fecha del Apertura 2025—pueda disputarse con la afición presente, a la espera de que la alcaldía rectifique su decisión.

“La Liga MX [...] apoyará al club para que el partido programado para el 30 de agosto se lleve a cabo de la mejor manera posible”, concluyó el comunicado de la Liga.

