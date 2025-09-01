Naucalpan, Méx.— A siete días de que inicien clases en la Universidad Nacional Rosario Castellanos (UNRC) campus Naucalpan, los accesos al plantel siguen presentando deficiencias que complican la movilidad.

La falta de rutas de transporte público está obligando a los alumnos a organizarse en redes sociales, para definir opciones de traslado.

La calle de Los Arcos que lleva del Camino Real a las Julianas, de apenas dos carriles, se ve reducida a uno debido a las obras de rehabilitación que permanecen en proceso, lo que genera embotellamientos y retrasos.

A la falta de conectividad se suma que la zona permanece solitaria y sin iluminación suficiente.

En un recorrido realizado por EL UNIVERSAL se pudo observar que en este acceso de siete kilómetros, partiendo desde Los Arcos a acueducto de los Remedios, existen tramos sin pavimentación, baches y neumáticos tirados a un lado de la carretera. Además, no hay pasos peatonales, lo que hace muy difícil y peligroso caminar por la zona.

Este es uno de los dos accesos que llevan a lo que se conoció como el rancho de los Tres García, inmueble decomisado al narcotráfico y que fue donado para la construcción de la universidad desde julio de 2019.

El segundo acceso que tendrán los alumnos para llegar no se diferencia mucho del primero, es por la comunidad de Los Cuartos para salir a la carretera Toluca-Naucalpan, que lleva a la avenida Primero de Mayo hasta el Metro Cuatro Caminos, la cual presenta una carpeta asfáltica deteriorada y tampoco existe una ruta directa de transporte público.

El pasado 26 de agosto el presidente municipal Isaac Montoya Márquez informó en conferencia de prensa que se está trabajando en la rehabilitación del acceso, los trabajos concluirán en los primeros días de septiembre. Sostuvo que “ya está garantizado el tema del transporte público”.

El inicio del ciclo escolar está previsto para el 8 de septiembre.