Pachuca.- Cuatro personas resultaron lesionadas luego de que un tráiler cayó de un puente sobre la cinta asfáltica en la carretera México–Querétaro, a la altura de la comunidad El Carmen, en el municipio de Tepeji del Río, Hidalgo.

De acuerdo con Protección Civil de ese lugar, se atendió un llamado ciudadano que informaba sobre un accidente ocurrido en la colonia El Carmen, donde un tráiler que transportaba refrigeradores se precipitó desde la autopista México–Querétaro hacia la vialidad inferior.

Elementos de los servicios de emergencia acudieron al sitio y brindaron atención prehospitalaria a cuatro personas heridas. Dos de ellas fueron trasladadas al hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social, mientras que las otras dos fueron llevadas al Hospital Regional Tula-Tepeji.

Una persona con lesiones menores se negó a ser trasladada a algún centro médico.

Elementos de diversas corporaciones de auxilio permanecen en la zona para realizar las labores de retiro de la unidad y restablecer la circulación vehicular.

En el operativo participan Bomberos, Seguridad Pública, Capufe y la Guardia Nacional, quienes pidieron a los conductores utilizar vías alternas, debido a que las maniobras en el lugar se prolongarán durante varias horas.

