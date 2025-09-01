Durante la jornada de regreso a clases, la alcaldía Benito Juárez implementó el operativo “Caminito de la Escuela”, gracias al cual la apertura del ciclo escolar 2025-2026 transcurrió sin incidentes y miles de niñas, niños y adolescentes volvieron a las escuelas de la demarcación en un ambiente de orden y seguridad.

Dicho operativo representó una estrategia integral de prevención y proximidad social en beneficio de la comunidad escolar de Benito Juárez. Desde temprano elementos de Blindar BJ360° en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana y Tránsito acudieron a diversos centros educativos con la finalidad de prevenir incidentes viales, y disuadir conductas delictivas.

Estas acciones permitieron que más de 45 mil personas; entre alumnos, maestros, madres y padres de familia y personal de apoyo regresaran a la actividad académica, fortaleciendo la confianza y cercanía entre la ciudadanía y las autoridades, al tiempo, que sentaron un precedente para darle continuidad en los próximos ciclos escolares.

Alcaldía Benito Juárez implementa operativo "Caminito de la escuela" (01/09/25) Foto: Especial

El despliegue de elementos de seguridad para llevar a cabo ‘Caminito de la Escuela’ abarcó las colonias Nativitas, Portales, Del Valle, Narvarte y Nápoles, donde fueron atendidas 75 escuelas públicas y 196 privadas de nivel básico, siete Centros de Desarrollo Infantil (CENDI), así como cinco planteles de educación media superior públicos y 62 privados.

