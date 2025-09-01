Más Información
Vieja Corte hereda mil 168 asuntos pendientes a ministros electos; prisión preventiva oficiosa, entre ellos
Soberanía nacional, relación con EU, reforma judicial; los puntos clave del primer informe de gobierno de Sheinbaum
Así luce la coladera que provocó la caída de dos atletas durante el Maratón de CDMX; ya fue reparada
Durante la jornada de regreso a clases, la alcaldía Benito Juárez implementó el operativo “Caminito de la Escuela”, gracias al cual la apertura del ciclo escolar 2025-2026 transcurrió sin incidentes y miles de niñas, niños y adolescentes volvieron a las escuelas de la demarcación en un ambiente de orden y seguridad.
Dicho operativo representó una estrategia integral de prevención y proximidad social en beneficio de la comunidad escolar de Benito Juárez. Desde temprano elementos de Blindar BJ360° en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana y Tránsito acudieron a diversos centros educativos con la finalidad de prevenir incidentes viales, y disuadir conductas delictivas.
Lee también Benito Juárez refuerza seguridad en escuelas; inicia operativo "Caminito de la Escuela" por regreso a clases
Estas acciones permitieron que más de 45 mil personas; entre alumnos, maestros, madres y padres de familia y personal de apoyo regresaran a la actividad académica, fortaleciendo la confianza y cercanía entre la ciudadanía y las autoridades, al tiempo, que sentaron un precedente para darle continuidad en los próximos ciclos escolares.
El despliegue de elementos de seguridad para llevar a cabo ‘Caminito de la Escuela’ abarcó las colonias Nativitas, Portales, Del Valle, Narvarte y Nápoles, donde fueron atendidas 75 escuelas públicas y 196 privadas de nivel básico, siete Centros de Desarrollo Infantil (CENDI), así como cinco planteles de educación media superior públicos y 62 privados.
Rinden protesta 137 jueces y magistrados en la CDMX; autoridades lo califican como un hecho histórico
aov