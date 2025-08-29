La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la alerta amarilla por pronóstico de lluvias fuertes para la tarde y noche de este viernes 29 de agosto en ocho alcaldías de la Ciudad de México.

Las demarcaciones con alerta son Álvaro Obregón, Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa, Iztacalco, Iztapalapa, Magdalena Contreras y Miguel Hidalgo.

En esas alcaldías se esperan lluvias de entre 15 y 29 milímetros entre las 18:40 horas y las 23:00 horas.

Ante esto, la SGIRPC recomendó a la población portar paraguas o impermeable; utilizar el agua para regar las plantas; barrer coladeras y mantenerlas libres de basura u objetos que las obstruyan; y no verter grasas en el drenaje.

Además de evitar transitar por caminos con encharcamientos o inundados; conducir con precaución, ya que se pueden hallar restos de árboles u objetos arrastrados o derribados; y apartarse de lugares próximos a muros, árboles, cables de luz y espectaculares en visible riesgo de caer.

dmrr/cr