La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) prevé ambiente caluroso con cielo medio nublado a mayormente nublado en la Ciudad de México para este viernes 29 de agosto.
Se pronostican intervalos de chubascos con actividad eléctrica y posible caída de granizo.
Entre las 16:00 de la tarde y las 20:00 de la noche se esperan vientos del norte con rachas fuertes.
Los vientos serán de 10 a 20 kilómetros por hora atrás rachas cercanas a 50 kilómetros por hora.
Para este sábado 30 de agosto se espera incremento en la intensidad de lluvias.
Para las próximas 24 horas, se espera una temperatura máxima de 26°C y mínima de 15°C.
