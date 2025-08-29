La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) prevé ambiente caluroso con cielo medio nublado a mayormente nublado en la Ciudad de México para este viernes 29 de agosto.

Se pronostican intervalos de chubascos con actividad eléctrica y posible caída de granizo.

Entre las 16:00 de la tarde y las 20:00 de la noche se esperan vientos del norte con rachas fuertes.

Los vientos serán de 10 a 20 kilómetros por hora atrás rachas cercanas a 50 kilómetros por hora.

Para este sábado 30 de agosto se espera incremento en la intensidad de lluvias.

Para las próximas 24 horas, se espera una temperatura máxima de 26°C y mínima de 15°C.

