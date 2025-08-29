Más Información

Ahora, Sheinbaum y Alito intercambian “trompadas”

La mañanera de Sheinbaum, 29 de agosto, minuto a minuto

Encuentran sin vida a madre buscadora; fue secuestrada el martes

Claudia Sheinbaum recibe la Copa del Mundo en manos de Gianni Infantino; el presidente de la FIFA visitó Palacio Nacional

Legionarios de Cristo se pronuncian por documental de Marcial Maciel; usaron imágenes sin autorización y han generado descontento, acusan

Blindan el Senado en vísperas de toma de protesta de nuevos juzgadores; policías resguardan la zona

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil () prevé ambiente caluroso con cielo medio nublado a mayormente nublado en la Ciudad de México para este viernes 29 de agosto.

Se pronostican intervalos de chubascos con actividad eléctrica y posible caída de granizo.

Entre las 16:00 de la tarde y las 20:00 de la noche se esperan vientos del norte con rachas fuertes.

Los vientos serán de 10 a 20 kilómetros por hora atrás rachas cercanas a 50 kilómetros por hora.

Para este sábado 30 de agosto se espera incremento en la intensidad de lluvias.

Para las próximas 24 horas, se espera una temperatura máxima de 26°C y mínima de 15°C.

