La Jefatura de Gobierno publicó este miércoles en la Gaceta Oficial las modificaciones a la para regular la circulación de scooters y .

Conductores de bicimotos conducen sin protección y en carriles exclusivos del Trolebús en el Centro de la Ciudad de México, el 28 de agosto de 2025. Foto: Valente Rosas/EL UNIVERSAL
Conductores de bicimotos conducen sin protección y en carriles exclusivos del Trolebús en el Centro de la Ciudad de México, el 28 de agosto de 2025. Foto: Valente Rosas/EL UNIVERSAL

Un par de mujeres a bordo de una bicimoto conducen sin protección en el Centro de la Ciudad de México, el 28 de agosto de 2025. Foto: Valente Rosas/EL UNIVERSAL
Un par de mujeres a bordo de una bicimoto conducen sin protección en el Centro de la Ciudad de México, el 28 de agosto de 2025. Foto: Valente Rosas/EL UNIVERSAL

El decreto detalla que los conductores de este tipo de unidades, denominadas como vehículo motorizado eléctrico personal (Vemepe), deberán portar licencia “junto con la documentación establecida en esta ley”, es decir, placas.

Conductores de bicimotos conducen sin protección y en carriles exclusivos del Trolebús en el Centro de la Ciudad de México, el 28 de agosto de 2025. Foto: Valente Rosas/EL UNIVERSAL
Conductores de bicimotos conducen sin protección y en carriles exclusivos del Trolebús en el Centro de la Ciudad de México, el 28 de agosto de 2025. Foto: Valente Rosas/EL UNIVERSAL

Una pareja conduce en una bicimoto sobre la banqueta y sin protección en el Centro de la Ciudad de México, el 28 de agosto de 2025. Foto: Valente Rosas/EL UNIVERSAL
Una pareja conduce en una bicimoto sobre la banqueta y sin protección en el Centro de la Ciudad de México, el 28 de agosto de 2025. Foto: Valente Rosas/EL UNIVERSAL

Estas unidades se clasifican en Tipo A: con peso menor a 35 kilogramos, y Tipo B: con peso mayor a 35 y hasta 350 kilos.

Conductores de bicimotos conducen sin protección y en carriles exclusivos del Trolebús en el Centro de la Ciudad de México, el 28 de agosto de 2025. Foto: Valente Rosas/EL UNIVERSAL
Conductores de bicimotos conducen sin protección y en carriles exclusivos del Trolebús en el Centro de la Ciudad de México, el 28 de agosto de 2025. Foto: Valente Rosas/EL UNIVERSAL

El emplacamiento de scooters, motos eléctricas y bicimotos podría arrancar en diciembre, adelantó la jefa de Gobierno, Clara Brugada,

