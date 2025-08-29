La Jefatura de Gobierno publicó este miércoles en la Gaceta Oficial las modificaciones a la Ley de Movilidad para regular la circulación de scooters y bicicletas eléctricas.

El decreto detalla que los conductores de este tipo de unidades, denominadas como vehículo motorizado eléctrico personal (Vemepe), deberán portar licencia “junto con la documentación establecida en esta ley”, es decir, placas.

Estas unidades se clasifican en Tipo A: con peso menor a 35 kilogramos, y Tipo B: con peso mayor a 35 y hasta 350 kilos.

El emplacamiento de scooters, motos eléctricas y bicimotos podría arrancar en diciembre, adelantó la jefa de Gobierno, Clara Brugada,

