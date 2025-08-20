A cinco días de que el Congreso de la Ciudad de México aprobó normas para la regularización de los scooters y bicimotos eléctricas, el panorama de desorden en la vialidad sigue, ya que los conductores no han modificado su comportamiento, pues no portan casco e incluso circulan en zonas peatonales.

Durante un recorrido que realizó EL UNIVERSAL por calles del Centro Histórico se observó que en un promedio de 10 personas que utilizaron este tipo de transportes eléctricos, sólo una portó casco.

Otros conductores siguieron su camino por zonas peatonales, espacios dedicados para uso exclusivo de bicicletas y Trolebús, como ocurre en el Eje Central esquina con avenida Juárez.

Incluso se vieron unidades estacionadas sobre las ciclovías, sin presencia de conductor, otros circularon en sentido contrario esquivando a paseantes y automóviles.

Es el caso del punto de encuentro de peatones y automovilistas, esquina Francisco I. Madero y Eje Central, donde conviven desde vehículos pesados como tráileres, Trolebús, hasta automóviles, motocicletas, bicicletas y scooters.

“Yo no sabía que habían aprobado algo. Ignoro, y por lo que veo, pues todo sigue normal. Aquí se ve muy seguido que pasan hasta gente con motos de todo tipo”, dijo Artemio, vendedor de periódicos en el paso peatonal de Motolinía.

“No sabía de los cambios, pero falta que lo respeten. Aquí hacen lo que quieren, no hay quien vigile. El Centro es el lugar perfecto para no respetar nada. Todo mundo hace lo que quiere”, expuso Karina, quien vende ropa en el corredor Madero.

“Hay reglas básicas que no se respetan, como ceder el espacio al peatón. El problema es que ni las mismas autoridades se dan a respetar”, sostuvo Patricia, visitante del Centro Histórico.

“Está bien que los metan en cintura, ya hacía falta que los voltearan a ver. Hacen lo que quieren, dejan sus motos donde Dios les da a entender sin importarles nada. El problema es que la autoridad no los sanciona. Podrán reglamentar y todo lo que quieran, pero si no hacen cumplir la ley, de nada sirve”, apuntó Telma, otra visitante del Centro Histórico.

Este lunes, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, dijo que prevé que en diciembre pueda arrancar el emplacamiento y trámite de licencias para los scooters, bicicletas eléctricas y bicimotos.

Recordó que aún deben hacerse trámites ante el gobierno federal, debido a que están reguladas por las normas nacionales; sin embargo, confió en que en un plazo de dos meses se puedan obtener las autorizaciones para aplicar esta medida en la CDMX.

“Esperamos que en dos meses se resuelvan las autorizaciones federales, a más tardar, y en tres meses estamos pensando, digamos, que lo más pronto posible, a principios de diciembre o una cosa así, ya poder regularlas, otorgándoles sus placas y todo lo necesario”, dijo.

La nueva disposición obligará a los conductores a no circular en ciclovías ni en banquetas y transportarse en los espacios de calle igual que otros vehículos.