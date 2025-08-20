A cinco días de que el Congreso de la Ciudad de México aprobó normas para la regularización de los scooters y bicimotos eléctricas, el panorama de desorden en la vialidad sigue, ya que los conductores no han modificado su comportamiento, pues siguen circulando en vías confinadas, sobre banquetas, en sentido contrario y sin casco.

A pesar de las nuevas normas, conductores de bicimotos siguen circulando en vías confinadas, en sentido contrario, sobre las banquetas y sin casco en calles del Centro Histórico de la Ciudad de México, el 19 de agosto de 2025. Foto: Fernanda Zamora/EL UNIVERSAL

