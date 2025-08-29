Más Información

La tarde de este viernes se registró la apertura de un en los carriles de Periférico Oriente, a la altura de la colonia Casa Blanca, en la , lo que provocó que un camión de carga cayera en el hundimiento y que la circulación vehicular fuera cerrada en dirección a Cuemanco.

De acuerdo con los primeros reportes, el socavón se formó en la y la calle Aerolito. Se estima que tiene aproximadamente 10 metros de profundidad, 10 de largo y 12 de ancho.

Un camión cae en socavón en Periférico Oriente; cierran circulación en Iztapalapa. Foto: Especial.
El vehículo afectado transportaba varias toneladas de loseta cuando la carpeta asfáltica cedió bajo su peso, no se reportan personas lesionadas.

Al lugar acudió la alcaldesa de Iztapalapa, Aleida Alavez, junto con equipos de Protección Civil, Servicios Urbanos y Policía Auxiliar, quienes acordonaron la zona y trabajan en labores de contención y evaluación de daños.

Las autoridades informaron que permanece cerrada la circulación desde la calle Estrella con dirección a Tláhuac, por lo que recomendaron a los conductores utilizar vías alternas.

