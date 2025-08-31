Con motivo del regreso a clases, la alcaldía Benito Juárez reforzará la seguridad en planteles de educación básica mediante el operativo "Caminito de la Escuela", en el que elementos de Blindar BJ360° buscan garantizar la integridad física de alumnos, madres y padres de familia, maestros y comunidad escolar.

En la alcaldía existen más de 175 planteles públicos y 196 escuelas particulares, ambos casos, de educación básica, así como siete Centros de Desarrollo Infantil (CENDI), que reciben a 480 niños y niñas de edad preescolar.

El alcalde Luis Mendoza destacó que este operativo busca generar las mejores condiciones para que niños y adolescentes regresen a clases en un entorno donde se sientan protegidos para que puedan desarrollar sus actividades académicas de la mejor manera.

“En Benito Juárez queremos garantizar un regreso a clases seguro para todos. Nuestros elementos de Blindar BJ360° estarán en las escuelas para supervisar que todo esté en orden, queremos que los padres y madres de familia tengan la certeza de que sus hijos van a estar bien, vamos a estar muy al pendiente implementando estrategias de seguridad y prevención del delito, para que nuestros niños y adolescentes se sientan protegidos y puedan desarrollarse plenamente para seguir con sus estudios”, destacó.

Entre los objetivos de ‘Caminito de la Escuela’ están inhibir el robo a transeúntes, vehículos y prevenir situaciones de acoso escolar, disuadir la presencia de personas sospechosas, reforzar el vínculo entre autoridades y comunidad educativa, apoyar en cruces seguros y disminuir el congestionamiento de vialidades, además de que los oficiales de proximidad se convierten en un enlace entre ciudadanía y autoridades y se refuerza la seguridad en general.

