Regreso a Clases 2025: snacks fáciles para incluir en el almuerzo de los niños; esto dice la IA

El próximo 1 de septiembre, regresarán a clases miles de estudiantes de nivel básico en todo el país, marcando el inicio del ciclo escolar 2025-2026, donde una buena rutina de estudio forjará el camino de los pequeños para sobresalir en la escuela.
En ese sentido, una buena alimentación es fundamental para el rendimiento académico, la concentración y el bienestar general. Por eso, es importante incluir snacks saludables que sean prácticos, nutritivos y atractivos para los más pequeños.
Ideas de snacks saludables para el regreso a clases
Aquí algunas opciones deliciosas y nutritivas que puedes incluir en la lonchera:
Las frutas son una fuente natural de vitaminas y fibra. Puedes mandar manzana en cubos, uvas, fresas o plátano. Para que no se oxide, rocía la fruta con unas gotas de jugo de limón.
Zanahorias baby, pepino o jícama acompañados de un dip de yogur griego o hummus son una excelente opción baja en calorías y rica en nutrientes.
Un pequeño emparedado con pan integral, queso bajo en grasa, pechuga de pavo o aguacate aporta carbohidratos y proteína para mantener la energía.
El yogur sin azúcar combinado con granola casera y un poco de miel es una alternativa rica en calcio y probióticos.
Preparadas en casa con avena, plátano y un toque de canela, son una alternativa más saludable que las galletas comerciales.
*Esta nota fue creada con asistencia de una inteligencia artificial y contó con la revisión de un periodista del Grupo de EL UNIVERSAL.
