Regreso a Clases 2025: snacks fáciles para incluir en el almuerzo de los niños; esto dice la IA

Critican a mujer que entró al concierto de Shakira en silla de ruedas y la usó de plataforma; video se viraliza en TikTok

Lupita Villalobos se casa en España; así fue la boda de la integrante de “Las Alucines”

Dr Simi, la película: lanzan primer vistazo del filme del famoso doctor; ¿cuándo verla en México?

Adultos Mayores con INAPAM: ¿se puede tramitar la tarjeta en línea?; esto se sabe

El próximo 1 de septiembre, miles de estudiantes de nivel básico en todo el país, marcando el inicio del ciclo escolar 2025-2026, donde una buena rutina de estudio forjará el camino de los pequeños para sobresalir en la escuela.

En ese sentido, una buena alimentación es fundamental para el rendimiento académico, la concentración y el bienestar general. Por eso, es importante incluir que sean prácticos, nutritivos y atractivos para los más pequeños.

Ideas de snacks saludables para el regreso a clases

Aquí algunas opciones deliciosas y nutritivas que puedes incluir en la lonchera:

  • Fruta fresca cortada

Las frutas son una fuente natural de vitaminas y fibra. Puedes mandar manzana en cubos, uvas, fresas o plátano. Para que no se oxide, rocía la fruta con unas gotas de jugo de limón.

  • Verduras con dip

Zanahorias baby, pepino o jícama acompañados de un dip de yogur griego o hummus son una excelente opción baja en calorías y rica en nutrientes.

  • Sándwich integral mini

Un pequeño emparedado con pan integral, queso bajo en grasa, pechuga de pavo o aguacate aporta carbohidratos y proteína para mantener la energía.

  • Yogur natural con granola

El yogur sin azúcar combinado con granola casera y un poco de miel es una alternativa rica en calcio y probióticos.

  • Galletas de avena caseras

Preparadas en casa con avena, plátano y un toque de canela, son una alternativa más saludable que las galletas comerciales.

Prohibición de comida chatarra en las escuelas. Foto: Realizada con IA
Consejos para preparar loncheras saludables

  • Combina proteína + carbohidratos + fruta o verdura en cada snack.
  • Evita refrescos y jugos industrializados; en su lugar, manda agua natural o infusiones de fruta.
  • Haz que la presentación sea divertida para que los niños disfruten la comida.

*Esta nota fue creada con asistencia de una inteligencia artificial y contó con la revisión de un periodista del Grupo de EL UNIVERSAL.

