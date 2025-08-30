Regreso a Clases 2025: snacks fáciles para incluir en el almuerzo de los niños; esto dice la IA

Ideas de snacks saludables para el regreso a clases

Aquí algunas opciones deliciosas y nutritivas que puedes incluir en la lonchera:

Fruta fresca cortada

Las frutas son una fuente natural de vitaminas y fibra. Puedes mandar manzana en cubos, uvas, fresas o plátano. Para que no se oxide, rocía la fruta con unas gotas de jugo de limón.

Verduras con dip

Zanahorias baby, pepino o jícama acompañados de un dip de yogur griego o hummus son una excelente opción baja en calorías y rica en nutrientes.

Sándwich integral mini

Un pequeño emparedado con pan integral, queso bajo en grasa, pechuga de pavo o aguacate aporta carbohidratos y proteína para mantener la energía.

Yogur natural con granola

El yogur sin azúcar combinado con granola casera y un poco de miel es una alternativa rica en calcio y probióticos.

Galletas de avena caseras

Preparadas en casa con avena, plátano y un toque de canela, son una alternativa más saludable que las galletas comerciales.

Prohibición de comida chatarra en las escuelas. Foto: Realizada con IA

Consejos para preparar loncheras saludables

Combina proteína + carbohidratos + fruta o verdura en cada snack.

Evita refrescos y jugos industrializados; en su lugar, manda agua natural o infusiones de fruta.

Haz que la presentación sea divertida para que los niños disfruten la comida.

*Esta nota fue creada con asistencia de una inteligencia artificial y contó con la revisión de un periodista del Grupo de EL UNIVERSAL.

