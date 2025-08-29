“Bugonia”: ¿qué significa el nombre de la nueva película de Yorgos Lanthimos?; filme es protagonizado por Emma Stone

En el marco del Festival de Cine de Venecia, se estrenó “Bugonia”, el filme más reciente de Yorgos Lanthimos, la premiere contó con la presencia del director y de los actores, Emma Stone, Jesse Plemons y Aidan Delbis. Hasta el momento se sabe que fue elogiada por la crítica y despertó curiosidad entre los fanáticos de Lanthimos por su peculiar título.

“Bugonia” cuenta la historia de “Michelle”, una mujer exitosa que es CEO de una compañía farmacéutica muy poderosa y que un día es secuestrada por “Teddy” y su primo, un apicultor obsesionado con teorías conspirativas, que culpa a la empresa de “Michelle” del colapso ecológico en el planeta y está seguro de que ella es un alien con la misión de acabar con el mundo.

Cabe destacar que el director de origen griego se ha posicionado en el gusto del público por manejar un estilo contemporáneo y surrealista que refleja la decadencia humana en filmes multipremiados como “Kinds of Kindness”, “Poor Things” y “The Lobster”.

La nueva película protagonizada por Emma Stone acaparó la atención en la red. Foto: IMdB

La trama de sus películas, ha causado polémica entre el público más conservador y, en esta ocasión “Bugonia” no fue la excepción, pues el singular título capturó la atención de muchos cinéfilos por su significado, el cual plantea un poco de la sinopsis del filme.

¿Qué significa “Bugonia”?

La palabra “Bugonia” es de origen griego (bougonia), que describe un mito mediterráneo relacionado con la generación espontánea de abejas a partir del cadáver de un buey. Este ritual era atribuido en la mitología a Aristeo, quien era apicultor y tras perder sus colmenas, sacrificó a un buey para que de su cadáver surgieran abejas que renueven su colmena.

Esta leyenda conecta simbólicamente el título de la película con el oficio del protagonista, quien es apicultor y su anhelo de restauración o renacimiento frente a una sociedad descompuesta.

