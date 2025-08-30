Critican a mujer que entró al concierto de Shakira en silla de ruedas y la usó de plataforma; video se viraliza en TikTok

Mujer entra al concierto de Shakira en silla de ruedas y la usa de plataforma entre el publico

El video que rápidamente se viralizó y actualmente supera un millón de reproducciones en TikTok, fue compartido por el usuario @emir.emmanuele y menciona: “Santa Shakira haciendo milagros, hace caminar a las personas con discapacidad. Por favor nunca sean esta señora en un concierto”.

El hecho provocó disgusto entre los demás asistentes, pues las personas de atrás no podían ver el show por la mujer que se encontraba bailando arriba de la silla de ruedas. En otro clip se le observa grabando y haciendo señas a las personas que le gritaban que se bajara.

Cuando le vuelven a gritar: “Shakira hace milagros, estaba en silla de ruedas”, las amigas voltearon para defender a la mujer y continuaron bailando.

"Lo grosero de la señora fue pararse, recuerden que las discapacidades se ven distintas y tal vez si la necesitaba"

"Con eso no se juega... se pasó la seño"

"Las personas que usan silla a veces sí caminan, mal o se cansan rápido y por eso ocupan la silla, ¿no? ... o solo uso la silla para tener acceso rápido"

"Así sea una persona con cierto de grado de discapacidad y que pueda caminar pero a su vez necesite su silla de ruedas no quita el hecho que está obstruyendo la visión"

Cabe destacar que en algunos comentarios se mencionó que presuntamente si había una persona con discapacidad usando la silla y la mujer que se subió en la silla, iba como su acompañante.

