Critican a mujer que entró al concierto de Shakira en silla de ruedas y la usó de plataforma; video se viraliza en TikTok
Tras el gran éxito de “Las Mujeres ya no Lloran World Tour”, esta semana, Shakira regresó a la CDMX para completar la serie de conciertos en el Estadio GNP, donde miles de fans pudieron corear todos los éxitos de la colombiana.
Aunado a ello, en TikTok circula un video del pasado 26 de agosto, donde presuntamente una mujer que llegó al concierto en silla de ruedas con un grupo de amigas, al estar entre el público se puso de pie y se subió en la silla para tener una mejor vista.
El video que rápidamente se viralizó y actualmente supera un millón de reproducciones en TikTok, fue compartido por el usuario @emir.emmanuele y menciona: “Santa Shakira haciendo milagros, hace caminar a las personas con discapacidad. Por favor nunca sean esta señora en un concierto”.
El hecho provocó disgusto entre los demás asistentes, pues las personas de atrás no podían ver el show por la mujer que se encontraba bailando arriba de la silla de ruedas. En otro clip se le observa grabando y haciendo señas a las personas que le gritaban que se bajara.
Leer también: ¿Día 89? Los mejores memes para reír con el agosto eterno; usuarios piden que acabe el mes
Cuando le vuelven a gritar: “Shakira hace milagros, estaba en silla de ruedas”, las amigas voltearon para defender a la mujer y continuaron bailando.
Cabe destacar que en algunos comentarios se mencionó que presuntamente si había una persona con discapacidad usando la silla y la mujer que se subió en la silla, iba como su acompañante.
