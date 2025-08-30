Más Información

Regreso a Clases 2025: snacks fáciles para incluir en el almuerzo de los niños; esto dice la IA

Regreso a Clases 2025: snacks fáciles para incluir en el almuerzo de los niños; esto dice la IA

Critican a mujer que entró al concierto de Shakira en silla de ruedas y la usó de plataforma; video se viraliza en TikTok

Critican a mujer que entró al concierto de Shakira en silla de ruedas y la usó de plataforma; video se viraliza en TikTok

Lupita Villalobos se casa en España; así fue la boda de la integrante de “Las Alucines”

Lupita Villalobos se casa en España; así fue la boda de la integrante de “Las Alucines”

Dr Simi, la película: lanzan primer vistazo del filme del famoso doctor; ¿cuándo verla en México?

Dr Simi, la película: lanzan primer vistazo del filme del famoso doctor; ¿cuándo verla en México?

Adultos Mayores con INAPAM: ¿se puede tramitar la tarjeta en línea?; esto se sabe

Adultos Mayores con INAPAM: ¿se puede tramitar la tarjeta en línea?; esto se sabe

Tras el gran éxito de “Las Mujeres ya no Lloran World Tour”, esta semana, regresó a la CDMX para completar la serie de conciertos en el Estadio GNP, donde miles de fans pudieron corear todos los éxitos de la colombiana.

Aunado a ello, en circula un video del pasado 26 de agosto, donde presuntamente una mujer que llegó al concierto en silla de ruedas con un grupo de amigas, al estar entre el público se puso de pie y se subió en la silla para tener una mejor vista.

Leer también:

Mujer entra al concierto de Shakira en silla de ruedas y la usa de plataforma entre el publico

El video que rápidamente se viralizó y actualmente supera un millón de reproducciones en TikTok, fue compartido por el usuario @emir.emmanuele y menciona: “Santa Shakira haciendo milagros, hace caminar a las personas con discapacidad. Por favor nunca sean esta señora en un concierto”.

El hecho provocó disgusto entre los demás asistentes, pues las personas de atrás no podían ver el show por la mujer que se encontraba bailando arriba de la silla de ruedas. En otro clip se le observa grabando y haciendo señas a las personas que le gritaban que se bajara.

Leer también:

@amir.emmanuele

Santa Shakira, canonicen a mi niña👼🏼 #shakira #tour #concierto #funa #señoras #parte1 #policia #pelea #concert #lasmujeresyanolloran #policia #estadiognp #mexico #meme #latino #show

♬ sonido original - Amir Emmanuele

Cuando le vuelven a gritar: “Shakira hace milagros, estaba en silla de ruedas”, las amigas voltearon para defender a la mujer y continuaron bailando.

  • "Lo grosero de la señora fue pararse, recuerden que las discapacidades se ven distintas y tal vez si la necesitaba"
  • "Con eso no se juega... se pasó la seño"
  • "Las personas que usan silla a veces sí caminan, mal o se cansan rápido y por eso ocupan la silla, ¿no? ... o solo uso la silla para tener acceso rápido"
  • "Así sea una persona con cierto de grado de discapacidad y que pueda caminar pero a su vez necesite su silla de ruedas no quita el hecho que está obstruyendo la visión"

Cabe destacar que en algunos comentarios se mencionó que presuntamente si había una persona con discapacidad usando la silla y la mujer que se subió en la silla, iba como su acompañante.

También te interesará:

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dcs

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses