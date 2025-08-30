América confirma partido a puertas cerradas por instrucción de la Alcaldía Benito Juárez; habrá reembolso a aficionados

Ocho horas antes del partido entre América y Pachuca, por la jornada 7 del torneo Apertura 2025 de la Liga MX, las Águilas confirmaron la polémica decisión tomada por la Alcaldía Benito Juárez.

El partido se jugará sin aficionados.

"Por instrucción de la Alcaldía Benito Juárez, el partido como local del Club América, correspondiente a la jornada 7 del torneo Apertura 2025 de la Liga MX, se disputará a puerta cerrada, en el estadio Ciudad de los Deportes, este sábado 30 de agosto a las 21:05 horas", se lee en el primer párrafo del comunicado.

Así mismo, anunciaron que "Ticketmaster México informará el procedimiento de reembolso total para las personas que compraron boletos" y que "próximamente se dará a conocer a los abonados azulcremas, los beneficios adicionales que recibirán por parte del club".

Información sobre el partido entre América y Pachuca.

¿POR QUÉ LA ALCALDÍA BENITO JUÁREZ TOMÓ LA DECISIÓN DE QUE AMÉRICA Y PACHUCA JUEGUEN A PUERTAS CERRADAS?

Este viernes, la alcaldía Benito Juárez, mediante un comunicado, informó que el América cerró la calle Indiana y esto a afectó a los residentes de las inmediaciones; sin embargo, no se detalla cuándo y dónde ocurrió.

"Lo anterior, debido a que personal de seguridad del Club América se extralimitó en sus facultades al cerrar la calle de Indiana, colonia Ciudad de los Deportes, afectando a los residentes de las inmediaciones del estadio y, en especial, a una vecina a la que le impidieron el paso cuando requería de una atención médica", se lee en el escrito.

Luis Alberto Mendoza, alcalde de Benito Juárez, ante las acusaciones en su contra de tomar esta decisión después de no recibir boletos VIP y entradas a los palcos, incluso aseguró que "a todos aquellos que han señalado un supuesto acto de corrupción, quiero decirles de manera categórica que es completamente falso y me reservo mi derecho a proceder legalmente ante tales actos de difamación. Ésta es una campaña mediática. Sé que en Benito Juárez hay una gran afición americanista. Les pido su comprensión porque estoy seguro de que, como yo, están convencidos que antes de cualquier interés particular y económico está el orden y la seguridad".

