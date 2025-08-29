David Faitelson y el alcalde de la Benito Juárez se enfrascan en una discusión; “no tuvo tiempo de investigar”

El alcalde de la Benito Juárez, Luis Alberto Mendoza, anunció que el encuentro entre América y Pachuca, programado para este sábado en el estadio Ciudad de los Deportes, se jugará a puerta cerrada.

De acuerdo con la información de la alcaldía, las Águilas, en su partido femenil frente a Santos Laguna, el jueves 28 de agosto, cerró una vialidad en las inmediaciones del inmueble.

Esta medida fue severamente cuestionada y el alcalde se llevó varias críticas e insultos, entre esas, la del polémico periodista de TUDN, David Faitelson.

"Lo increíble de todo este escándalo es que la Alcaldía Benito Juárez no tuvo tiempo de investigar y discutir con las partes involucradas en el cierre del Estadio de la Ciudad de los Deportes… Tenían prisa. Lástima que no la tengan para combatir la inseguridad, las injusticias, la venta de drogas y uno que otro bache de la Colonia Del Valle", lanzó Faitelson.

El ex de ESPN aseguró que Luis Alberto ha pedido boletos y palcos y al serle negada la petición, decidió actuar cómo lo hizo este viernes.

"El protagónico Alcalde de Benito Juárez ha amenazado a la Liga MX y al América con cerrar el Estadio de la Ciudad de Los Deportes… En apariencia, el señor Luis Mendoza está molesto porque no le han dado más palcos y boletos para los juegos del América como local", agregó.

¿Qué respondió el alcalde Luis Alberto Mendoza?

El alcalde de la Benito Juárez, Luis Alberto Mendoza, llamó mentiroso a David Faitelson y negó que haya solicitado al América lo que mencionó en su publicación.

"Aquí el único que quiere ser protagonista es usted con sus mentiras. Le aclaro que no hay una sola amenaza ni petición de nada de las que señala, lo que sí hay es el cumplimiento de la normatividad. Punto", escribió en un mensaje por X.

Mendoza arremetió y dijo que Faitelson vende su ética y su pluma a una empresa.

"Mi trabajo es cuidar a los vecinos y eso lo haré siempre por encima de cualquier interés particular. En “apariencia” lo que usted hace es vender su ética y su pluma a una empresa. Váyase acostumbrando, en Benito Juárez mandan los vecinos no los intereses económicos a los que trata de defender confundiendo a la gente", agregó.

