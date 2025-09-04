Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron a un hombre en posesión de aparente marihuana y vinculado con el asalto a comensales de un restaurante-bar en la alcaldía Cuauhtémoc.

La detención se realizó como parte del seguimiento a una denuncia por robo en un establecimiento ubicado en las calles Iztaccíhuatl y Ámsterdam, en la colonia Hipódromo Condesa. A través de las cámaras del circuito cerrado del local y de videovigilancia del C2 Centro, se identificaron las características del probable responsable y del vehículo en el que huyó.

Con esa información, los policías desplegaron vigilancias en la ruta de escape y, en la colonia Doctores, ubicaron un automóvil gris en la esquina de las calles Doctor Vélez y Doctor Rafael Norma. Dentro de él se encontraba un sujeto que fumaba un cigarrillo con olor característico a marihuana, cuya descripción coincidía con la del presunto asaltante.

Lee también Detienen a mujer en CDMX; era buscada por asesinar y enterrar a su padre en 2004

Al realizarle una revisión preventiva, conforme a los protocolos policiales, los uniformados hallaron 11 bolsitas con una hierba verde y seca con las características de la marihuana. Por ello, detuvieron al hombre, identificado como Alan N, de 30 años de edad.

El detenido, junto con la sustancia asegurada y el vehículo, fue presentado ante el Ministerio Público, que continuará con las investigaciones y determinará su situación jurídica.

De acuerdo con las autoridades, el presunto implicado estaría relacionado con el asalto perpetrado la madrugada del 3 de septiembre contra los clientes del restaurante-bar Baltra, en la colonia Hipódromo Condesa.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL