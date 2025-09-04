Policías de investigación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México aprehendieron a Reyna "N", mujer acusada de haber asesinado a su padre en el año 2004, en un domicilio en la alcaldía Iztacalco.

En aquella ocasión, la mujer tuvo una discusión con su padre y terminó golpeándolo en la cabeza hasta matarlo, de acuerdo a información de la Fiscalía General de Justicia local.

Reyna confesó el crimen a sus hermanos mediante una llamada telefónica para luego escapar.

Cuando los hermanos de Reyna llegaron al domicilio de su padre encontraron el cuerpo dentro de una bolsa de plástico, el cual habría sido enterrado en el patio por la hoy detenida.

Junto al cuerpo había una nota donde la mujer habría confesado el crimen, además de que pedía disculpas a la familia y que no la buscaran.

Tras lo anterior, Reyna "N" residió en varios estados del país por años, hasta que fue localizada por policías de investigación de la Fiscalía General de Justicia local, quienes realizaron la detención.

La mujer ya fue fue ingresada al Centro Femenil de Reinserción Social en Santa Martha Acatitla, donde se definirá su situación jurídica.

