Más Información

Cronología de la lucha de México-EU contra el narco; Iniciativa Mérida, Entendimiento Bicentenario y acuerdos en el trumpismo

Cronología de la lucha de México-EU contra el narco; Iniciativa Mérida, Entendimiento Bicentenario y acuerdos en el trumpismo

La mañanera de Sheinbaum, 4 de septiembre, minuto a minuto

La mañanera de Sheinbaum, 4 de septiembre, minuto a minuto

Huracán Lorena amenaza con intensificarse en costas de BCS; consulta trayectoria y los estados en riesgo

Huracán Lorena amenaza con intensificarse en costas de BCS; consulta trayectoria y los estados en riesgo

Agencia de visados de EU forma su propia fuerza policial para arrestar personas, reporta Wall Street Journal; agentes portarían armas

Agencia de visados de EU forma su propia fuerza policial para arrestar personas, reporta Wall Street Journal; agentes portarían armas

Muere Giorgio Armani a los 91 años; el diseñador era considerado el "rey" de la moda italiana

Muere Giorgio Armani a los 91 años; el diseñador era considerado el "rey" de la moda italiana

Seguridad y nearshoring dominan la conversación

Seguridad y nearshoring dominan la conversación

Policías de investigación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México aprehendieron a Reyna "N", mujer acusada de haber asesinado a su padre en el año 2004, en un domicilio en la alcaldía .

En aquella ocasión, la mujer tuvo una discusión con su padre y terminó golpeándolo en la cabeza hasta matarlo, de acuerdo a información de la Fiscalía General de Justicia local.

Reyna confesó el crimen a sus hermanos mediante una llamada telefónica para luego escapar.

Lee también

Cuando los hermanos de Reyna llegaron al domicilio de su padre encontraron el cuerpo dentro de una bolsa de plástico, el cual habría sido enterrado en el patio por la hoy detenida.

Junto al cuerpo había una nota donde la mujer habría confesado el crimen, además de que pedía disculpas a la familia y que no la buscaran.

Tras lo anterior, Reyna "N" residió en varios estados del país por años, hasta que fue localizada por policías de investigación de la Fiscalía General de Justicia local, quienes realizaron la detención.

La mujer ya fue fue ingresada al , donde se definirá su situación jurídica.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses