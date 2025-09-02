Más Información

Nueva Corte inicia con tijeretazos; va por ahorros de 800 mdp en salarios, seguros y pensiones

Nueva Corte inicia con tijeretazos; va por ahorros de 800 mdp en salarios, seguros y pensiones

Sheinbaum anuncia gira por el país para rendir cuentas al pueblo; visitará tres estados por día

Sheinbaum anuncia gira por el país para rendir cuentas al pueblo; visitará tres estados por día

Ssa anuncia la Semana Nacional de Salud Pública 2025; busca llegar a 20 millones de personas

Ssa anuncia la Semana Nacional de Salud Pública 2025; busca llegar a 20 millones de personas

Activan doble alerta por lluvias en CDMX: naranja en cuatro alcaldías y amarilla en nueve

Activan doble alerta por lluvias en CDMX: naranja en cuatro alcaldías y amarilla en nueve

Trump hará "emocionante" anuncio sobre el Departamento de Defensa: Casa Blanca; sugirió renombrarlo como "Departamento de Guerra"

Trump hará "emocionante" anuncio sobre el Departamento de Defensa: Casa Blanca; sugirió renombrarlo como "Departamento de Guerra"

Crónica de un lunes de locos; fueron 18 horas de ceremonias, informe de Sheinbaum y el génesis de la nueva Corte

Crónica de un lunes de locos; fueron 18 horas de ceremonias, informe de Sheinbaum y el génesis de la nueva Corte

La en conjunto a la Secretaria de Salud inició las jornadas gratuitas de esterilización y vacunación antirrábica para perros y gatos, que se llevarán a cabo del 1 al 5 de septiembre en el Centro Social “Juventino Rosas”, en un horario de 8:00 a 15:00 horas.

De acuerdo con la alcaldía, las mascotas deberán cumplir con los siguientes requisitos: tener entre seis meses y ocho años de edad, estar bañados tres días antes, sin pulgas ni tratamiento médico en los últimos tres meses.

Lee también

Además, se deberá llevar una cobija de tamaño adecuado para envolver a las , un paquete de Magitel por cada animal y, en el caso de los gatos, llevarlos en transportadora, bolsa o mochila.

En caso de cirugía, se recordó que los perros deben guardar ayuno de 12 horas y los gatos de cinco horas, ambos sin ingerir agua ocho horas antes, y no se aceptarán animales en lactancia ni perras en celo.

Para más información, las y los interesados pueden comunicarse al número: 55 5558 6881, de lunes a viernes en un horario de 8:00 a 15:00 horas.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses