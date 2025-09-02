Más Información
Trump hará "emocionante" anuncio sobre el Departamento de Defensa: Casa Blanca; sugirió renombrarlo como "Departamento de Guerra"
La alcaldía Iztacalco en conjunto a la Secretaria de Salud inició las jornadas gratuitas de esterilización y vacunación antirrábica para perros y gatos, que se llevarán a cabo del 1 al 5 de septiembre en el Centro Social “Juventino Rosas”, en un horario de 8:00 a 15:00 horas.
De acuerdo con la alcaldía, las mascotas deberán cumplir con los siguientes requisitos: tener entre seis meses y ocho años de edad, estar bañados tres días antes, sin pulgas ni tratamiento médico en los últimos tres meses.
Lee también Activan doble alerta por lluvias en CDMX: naranja en cuatro alcaldías y amarilla en nueve
Además, se deberá llevar una cobija de tamaño adecuado para envolver a las mascotas, un paquete de Magitel por cada animal y, en el caso de los gatos, llevarlos en transportadora, bolsa o mochila.
En caso de cirugía, se recordó que los perros deben guardar ayuno de 12 horas y los gatos de cinco horas, ambos sin ingerir agua ocho horas antes, y no se aceptarán animales en lactancia ni perras en celo.
Para más información, las y los interesados pueden comunicarse al número: 55 5558 6881, de lunes a viernes en un horario de 8:00 a 15:00 horas.
LL