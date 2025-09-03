Los 19 alumnos, hijas e hijos de mujeres privadas de la libertad en el Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla que reciben atención en el Centro de Desarrollo Infantil (CENDI) “Amalia Solórzano de Cárdenas”, volvieron a clases.

La platilla del CENDI para este ciclo escolar 2025-2026 está conformada por 19 infantes, 12 niñas y 7 niños de 45 días de nacidos aproximadamente y hasta cinco años de edad, confirmó la Subsecretaría del Sistema Penitenciario de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México.

Los 19 infantes estarán distribuidos en ocho grupos, tres de lactantes, dos de maternal y tres más de nivel preescolar.

La SSC informó que los alumnos del nivel preescolar recibieron un paquete de libros de la Comisión Nacional de Textos Gratuitos, así como carteles y materiales didácticos, informó la SSC. Foto: Especial.

Durante la ceremonia de inauguración del nuevo ciclo escolar estuvieron presentes las madres de los alumnos y alumnas, docentes y directivos del Centro de Desarrollo Infantil.

El CENDI “Amalia Solórzano de Cárdenas” cuenta con siete mujeres docentes, una de música y está regulado y validado por la autoridad federal en materia educativa, la Secretaría de Educación Pública.

