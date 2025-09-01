Más Información

Inicia toma de protesta del nuevo Poder Judicial en el Senado; sigue la cobertura en VIVO

En menos de 10 minutos, Rosa Icela entrega informe de gobierno de Sheinbaum; no hubo discurso

"Bola de narcopolíticos y corruptos", increpa Alito Moreno a oficialistas; "el PRI no permitirá que asesinen la democracia"

Noroña cuestiona a Gutiérrez Luna por darle la palabra a Alito Moreno en el Congreso; "premia a los reventadores", acusa

Saquon Barkley es elegido mejor jugador en toda la NFL; encabeza la lista de los 100 mejores elementos de la liga

Vieja Corte hereda mil 168 asuntos pendientes a ministros electos; prisión preventiva oficiosa, entre ellos

Detienen a tres presuntos implicados en en un salón de fiestas en la alcaldía Iztapalapa donde dos personas murieron.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvieron a tres hombres presuntamente relacionados con una ocurrida en la alcaldía Iztapalapa, en la que dos personas perdieron la vida y cuatro más resultaron lesionadas.

De acuerdo con los primeros reportes, el ataque se registró cuando un grupo de personas salía de un salón de fiestas en la colonia Pueblo de Santa Cruz Meyehualco. Dos sujetos a bordo de una motocicleta negra dispararon de manera directa contra los asistentes y después huyeron del lugar.

Aseguran dos vehículos implicados en ataque armado en salón de fiestas en Iztapalapa (01/09/2025). Foto: Especial
Paramédicos que atendieron la emergencia confirmaron la muerte de una mujer de 64 años y de un hombre de 23. Además, trasladaron a un adulto de 51 años y a tres jóvenes de entre 21 y 24 años a un hospital para recibir atención médica, tras resultar heridos.

Tras el ataque, oficiales de la SSC y monitoristas del Centro de Comando y Control (C2) Oriente implementaron un operativo de búsqueda. A través de un cerco virtual, localizaron a un motociclista cuyas características coincidían con las de los agresores en Anillo Periférico y la calle Iztaccíhuatl, en la colonia Francisco I. Madero.

Droga y teléfonos asegurados de personas detenidas por ataque armado en salón de fiestas en Iztapalapa (01/09/2025). Foto: Especial
En el sitio también fue ubicada una camioneta gris en la que viajaban dos hombres que aparentemente intercambiaban envoltorios de droga con el motociclista. Durante una revisión preventiva, los uniformados aseguraron 29 dosis de presunta , tres teléfonos celulares, un casco de motociclista, dinero en efectivo, así como los vehículos implicados.

Los detenidos, de 32, 21 y 17 años de edad, fueron informados de sus derechos y trasladados junto con lo asegurado ante el agente del Ministerio Público, quien definirá su situación legal y abrirá la carpeta de investigación correspondiente.

