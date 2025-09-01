Detienen a tres presuntos implicados en ataque armado en un salón de fiestas en la alcaldía Iztapalapa donde dos personas murieron.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvieron a tres hombres presuntamente relacionados con una agresión armada ocurrida en la alcaldía Iztapalapa, en la que dos personas perdieron la vida y cuatro más resultaron lesionadas.

De acuerdo con los primeros reportes, el ataque se registró cuando un grupo de personas salía de un salón de fiestas en la colonia Pueblo de Santa Cruz Meyehualco. Dos sujetos a bordo de una motocicleta negra dispararon de manera directa contra los asistentes y después huyeron del lugar.

Aseguran dos vehículos implicados en ataque armado en salón de fiestas en Iztapalapa (01/09/2025). Foto: Especial

Paramédicos que atendieron la emergencia confirmaron la muerte de una mujer de 64 años y de un hombre de 23. Además, trasladaron a un adulto de 51 años y a tres jóvenes de entre 21 y 24 años a un hospital para recibir atención médica, tras resultar heridos.

Tras el ataque, oficiales de la SSC y monitoristas del Centro de Comando y Control (C2) Oriente implementaron un operativo de búsqueda. A través de un cerco virtual, localizaron a un motociclista cuyas características coincidían con las de los agresores en Anillo Periférico y la calle Iztaccíhuatl, en la colonia Francisco I. Madero.

Droga y teléfonos asegurados de personas detenidas por ataque armado en salón de fiestas en Iztapalapa (01/09/2025). Foto: Especial

En el sitio también fue ubicada una camioneta gris en la que viajaban dos hombres que aparentemente intercambiaban envoltorios de droga con el motociclista. Durante una revisión preventiva, los uniformados aseguraron 29 dosis de presunta marihuana, tres teléfonos celulares, un casco de motociclista, dinero en efectivo, así como los vehículos implicados.

Los detenidos, de 32, 21 y 17 años de edad, fueron informados de sus derechos y trasladados junto con lo asegurado ante el agente del Ministerio Público, quien definirá su situación legal y abrirá la carpeta de investigación correspondiente.

