La mañana de este lunes 01 de septiembre, integrantes del Colectivo Resistencia Civil Nacional ingresaron a las instalaciones del periódico EL UNIVERSAL para, entre otras cosas, exigir justicia por las víctimas del ataque a un bar en Tultitlan, ocurrido en 2020, y por el asesinato de Yudiel Flores Tovar y la detención de su esposa, en Chiapas.

Los inconformes se colocaron en la entrada del edificio ubicado en Bucareli 8 y posteriormente ingresaron al mismo para protestar en la recepción. Acompañados de pancartas y con un megáfono, exigieron ser atendidos.

Entre los manifestantes se encontraba Claudia Montalvo quien pidió justicia por las víctimas de un ataque a un bar conocido como “La Banquetera” ocurrido el 27 de marzo de 2020 en San Pablo de las Salinas, Tultitlán.

De acuerdo con Claudia, dos sujetos llegaron al establecimiento donde se reunían jóvenes a tomar cervezas y micheladas, y “los rafaguearon” provocando la muerte de siete personas y otras seis lesionadas.

Señaló que, tras el hecho, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México logró la sentencia de prisión vitalicia contra Marcos “N”, siendo esta la tercera sentencia de este tipo en la entidad.

Sin embargo, este 2025 dicho sujeto logró interponer un amparo directo ante el Poder Judicial de la Federación, mismo que le fue otorgado, por lo que podrá salir en libertad.

“Se viene otra vez todo el proceso. Tiene la oportunidad de que este infeliz, que es un cáncer para a sociedad, vuelva a andar en las calles”, menciona Montalvo.

La mujer recuerda que durante la investigación de la Fiscalía de Homicidios, en la que ella participó, se descubrió que Marcos “N” trabajaba con “El Hongo”, presunto líder del Cártel del Centro y rivales de la célula criminal “La Mano con Ojos”.

“Les pedimos a los legisladores que se pongan a trabajar, que no hagan el ridículo como lo hizo Noroña… Hay gente inocente en las cárceles que no tiene el dinero para poder pagar un abogado para poder salir.

“Nosotros no tenemos nada en contra de nadie, simplemente somos activistas que estamos en contra de la corrupción y defendemos los derechos”, señala.

Denuncian abuso sexual

El señor Antonio, otro de los manifestantes, denunció el caso de su hija de siete años, quien señala que fue abusada sexualmente por la pareja de su exesposa.

Señaló que para continuar con las investigaciones las autoridades le han mencionado que los estudios que le realizaron a su pequeña son muy pocos por lo que tiene que esperar a que continúen las terapias, mismas que se tardan hasta tres meses.

Además se dijo preocupado porque haya más víctimas ya que el agresor de su niña trabaja en una escuela ubicada en la delegación Tláhuac.

“Sigue trabajando como docente y qué tal si ya agredió a otro niño o niña”, dijo.

Por lo anterior, pidió justicia por su hija y que se realice el proceso correspondiente contra el culpable.

Buscan a Marisol

Junto al señor Antonio se encontraba también Karen Werner quien pidió ayuda para localizar a su hija Marisol López Werner, quien desapareció el pasado 2 de agosto en el municipio de Almoloya de Juárez, Estado de México.

Señaló que lleva un mes en la Fiscalía sin que hasta el momento le den alguna respuesta sobre el paradero de la pequeña de 14 años

“Simplemente me dicen que hay que esperar, tener calma, que la niña va a regresar”.

De acuerdo con la Alerta Amber emitida por la FGJEM, la adolescente salió de su domicilio sin referir hacia donde se dirigía y desde ese momento se desconoce su paradero.

Piden justicia por "El Coyote Consentido"

Por último, los integrantes de Colectivo recordaron el caso del asesinato de Yudiel Flores Tovar, conocido como “El Coyote Consentido”, quien fue asesinado el pasado 4 de abril dentro del Centro Penitenciario El Amate, Chiapas.

En su momento, el fiscal general Jorge Luis Llaven Abarca señaló que Flores Tovar había sido sentenciado a 119 años por pederastia y que el móvil de su asesinato fue la venganza de dos presos del penal, identificados como Francisco Barón y Marco Antonio R, quienes planearon el homicidio.

Al respecto, los inconformes mencionaron que su compañero, a quien señalaron como uno de los fundadores del colectivo, fue acusado de varios delitos de los que no era culpable y que su detención en realidad se debió a que él se dedicaba a denunciar la corrupción de los grandes políticos de Chiapas.

Además, señalaron que no han tenido información sobre las investigaciones del caso por lo que “no sabemos nada de qué fue lo que paso con él, por qué lo asesinaron, quienes fueron sus asesinos”.

Recordaron que antes de su muerte, Yudiel Flores había realizado un video donde señalaba que temía por su vida y aseguraba que iba a ser asesinado.

También denunciaron que ahora “lamentablemente” fue detenida la esposa de Yudiel, quien es acusada por los mismos delitos.

“Nosotros sabemos que ellos no son ese tipo de personas, no son asesinos, no son delincuentes”.

Por último, los inconformes pidieron que se investigue bien lo que le pasó a Yudiel y a su esposa.

Sobre la detención de Cristian “N”, esposa de “El Coyote Consentido”, el fiscal general de Chiapas, Jorge Luis Llaven Abarca, precisó que fue detenida por el delito de explotación sexual infantil porque ella era quien le llevaba infantes a El Amate, y para introducirlos engañaba a los custodios diciendo que eran sus hijos.

