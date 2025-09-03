Más Información

Sheinbaum destaca acuerdo con EU sobre cooperación en seguridad fronteriza; se basa en 4 ejes principales, señala

Sheinbaum destaca acuerdo con EU sobre cooperación en seguridad fronteriza; se basa en 4 ejes principales, señala

Marco Rubio reafirma “guerra” a grupos narcoterroristas; reconoce a México por trabajo contra cárteles

Marco Rubio reafirma “guerra” a grupos narcoterroristas; reconoce a México por trabajo contra cárteles

En una hora y 38 minutos se definió la política de seguridad México-EU; así fue la visita de Marco Rubio a Palacio Nacional

En una hora y 38 minutos se definió la política de seguridad México-EU; así fue la visita de Marco Rubio a Palacio Nacional

Aplicará México cuota compensatoria definitiva a importaciones de calzado de China; estarán vigentes por 5 años

Aplicará México cuota compensatoria definitiva a importaciones de calzado de China; estarán vigentes por 5 años

Tren de Aragua: Esto es lo que sabemos del grupo delictivo en la Ciudad de México

Tren de Aragua: Esto es lo que sabemos del grupo delictivo en la Ciudad de México

México y EU establecen grupo de alto nivel para contrarrestar a cárteles de la droga; reafirman cooperación en seguridad

México y EU establecen grupo de alto nivel para contrarrestar a cárteles de la droga; reafirman cooperación en seguridad

El subsecretario de Concertación Política de la Ciudad de México, Juan José García Ochoa, quien ha llevado las negociaciones con los confirmó que no hay un acuerdo con la colectiva feminista para usar la plaza Melchor Ocampo en la colonia Cuauhtémoc, como un espacio de consumo de marihuana.

“Sí, en ese punto no hay acuerdo. Les pedimos la organización que primero consoliden el espacio que ya tienen", indicó el subsecretario.

En su edición impresa de este miércoles, informó que la plaza Melchor Ocampo es vigilada 24 horas por policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) para evitar que sea tomada como espacio de consumo de cannabis.

Lee también

El pasado 25 de agosto, integrantes de la colectiva por el consumo libre de la marihuana, las Hijas de la Cannabis anunciaron a través de sus redes sociales que habían tomado la plaza ubicada en la esquina de Circuito Interior y Río Mississippi, como espacio 420.

Sin embargo, esta semana en el lugar nadie consume marihuana debido a la presencia de al menos 15 policías.

Lo anterior se da a un mes de que la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México reubicara tres espacios 420 en la Ciudad de México.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses