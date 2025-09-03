El subsecretario de Concertación Política de la Ciudad de México, Juan José García Ochoa, quien ha llevado las negociaciones con los grupos 420, confirmó que no hay un acuerdo con la colectiva feminista para usar la plaza Melchor Ocampo en la colonia Cuauhtémoc, como un espacio de consumo de marihuana.

“Sí, en ese punto no hay acuerdo. Les pedimos la organización que primero consoliden el espacio que ya tienen", indicó el subsecretario.

En su edición impresa de este miércoles, EL UNIVERSAL informó que la plaza Melchor Ocampo es vigilada 24 horas por policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) para evitar que sea tomada como espacio de consumo de cannabis.

El pasado 25 de agosto, integrantes de la colectiva por el consumo libre de la marihuana, las Hijas de la Cannabis anunciaron a través de sus redes sociales que habían tomado la plaza ubicada en la esquina de Circuito Interior y Río Mississippi, como espacio 420.

Sin embargo, esta semana en el lugar nadie consume marihuana debido a la presencia de al menos 15 policías.

Lo anterior se da a un mes de que la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México reubicara tres espacios 420 en la Ciudad de México.

