El espacio de consumo libre de cannabis ubicado en la Glorieta Violeta o Monumento a Simón Bolívar tuvo un reacomodo en su extensión; integrantes del colectivo de activistas del lugar, la Comuna 420, acusa que la reducción no estaba en los acuerdos con Gobierno capitalino y se realizó “hostilmente”.

Esta mañana, el espacio 420 de la Paseo de la Reforma instalado sobre la Glorieta Violeta sufrió una reducción del espacio que hasta hoy habían ocupado, desde su reubicación, el pasado 4 de agosto.

El área del paso peatonal en la Glorieta Violeta fue ampliada aproximadamente 5 metros de fondo, quitando esta área a los consumidores y activistas; el reacomodo se dio con apoyo de policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

Integrantes del colectivo la Comuna 420 denunciaron que la reducción se realizó de forma unilateral por parte del personal de Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México desplegado esta mañana en la Glorieta de Violeta.

“El día de hoy por un funcionario público vino hostilmente, nos vino a mandar, a decir que literalmente era lo que ellos decían y le mandó a hablar a Secretaría de Seguridad Ciudadana, que son los de negro, y vinieron a destruirnos dos carpas, por simplemente cinco metros”, afirmó Enrique, representante de la Comuna 420.

En un video compartido se aprecia a uniformados de la SSC removiendo las carpas de La Comuna 420, tras lo cual, los activistas denunciaron a EL UNIVERSAL que una de ellas fue quebrada.

Más tarde, la convivencia en el espacio 420 del Monumento a Simón Bolívar se daba sin mayores problemas, ya con las nuevas adecuaciones.

