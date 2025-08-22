Más Información
Silvano Aureoles queda de nuevo sin protección judicial; pierde efecto suspensión de jueza contra orden de aprehensión
Estos son los 27 perfiles finalistas para liderar la CNB; Segob los evaluará y entregará a Sheinbaum
EU examinará "a fondo" solicitudes de visa de aficionados para el Mundial 2026; entrar será "más difícil" para unos países, dice Trump
De la tristeza a la fama: comienza la cuenta regresiva para los XV años de Isela, la quinceañera que conmovió a México
La FIFA reveló los detalles sobre el sorteo del próximo Mundial 2026; conoce la fecha y sede del evento
Ya son varias las horas por un bloqueo en la autopista México-Toluca, en dirección a la Ciudad de México.
Se trata de unas 15 personas que bloquean la entrada a la Ciudad de México a la altura de la glorieta de la calle Juan Salvador Agraz.
Los manifestantes denuncian omisiones en la investigación en el caso de Orlando, un joven que murió atropellado en octubre pasado.
Debido al bloqueo, que ya suma 6 horas, se recomienda a los automovilistas evitar la zona.
Leer también: ¡Supera CDMX el promedio histórico de lluvia!; ¿Cuánto ha llovido en este 2025?
Alrededor de las 14 horas, los manifestantes permitieron la liberación de dos carriles de la vialidad, lo que ha facilitado la circulación, sin embargo la afectación vial aún persiste.
Personal de la Subsecretaría de Control y Tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana ya está desplegado en el lugar para apoyar en labores de vialidad.
Únete a nuestro canal¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
dmrr/cr