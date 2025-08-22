Ya son varias las horas por un bloqueo en la autopista México-Toluca, en dirección a la Ciudad de México.

Se trata de unas 15 personas que bloquean la entrada a la Ciudad de México a la altura de la glorieta de la calle Juan Salvador Agraz.

Los manifestantes denuncian omisiones en la investigación en el caso de Orlando, un joven que murió atropellado en octubre pasado.

Debido al bloqueo, que ya suma 6 horas, se recomienda a los automovilistas evitar la zona.

Leer también: ¡Supera CDMX el promedio histórico de lluvia!; ¿Cuánto ha llovido en este 2025?

Alrededor de las 14 horas, los manifestantes permitieron la liberación de dos carriles de la vialidad, lo que ha facilitado la circulación, sin embargo la afectación vial aún persiste.

Personal de la Subsecretaría de Control y Tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana ya está desplegado en el lugar para apoyar en labores de vialidad.

dmrr/cr