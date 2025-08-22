En lo que va del año, la Ciudad de México ha superado el promedio histórico de precipitación, con 662.18 milímetros de lluvia, entre el 1 de enero y el pasado 20 de agosto, de acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua).

Esta cifra es superior al promedio histórico acumulado que se tiene registrado de enero a agosto en la CDMX, que fue de 530.14 milímetros de lluvia.

Tan sólo entre el 1 y el 20 de agosto, la precipitación acumulada en la capital del país fue de 145.39 milímetros, cuando el promedio histórico de ese mes es de 154.68 milímetros.

Todos los meses de este año han superado el promedio histórico de lluvia acumulado registrado en la capital.

En mayo pasado -cuando inició formalmente la temporada de lluvias- se registraron 123.30 milímetros de precipitación acumulada, mientras el promedio histórico entre 1982 y 2024 para ese mes fue de 98.56 milímetros.

En junio de 2025 la precipitación acumulada alcanzó 355.63 milímetros, cuando el promedio histórico fue de 224.68 milímetros; y, en el caso de julio de este año, alcanzó 516. 79 milímetros, una cifra muy superior al promedio histórico de 375.45 milímetros.

