Más Información

EU examinará "a fondo" solicitudes de visa de aficionados para el Mundial 2026; entrar será "más difícil" para unos países, dice Trump

EU examinará "a fondo" solicitudes de visa de aficionados para el Mundial 2026; entrar será "más difícil" para unos países, dice Trump

Aseguran 900 kilos de cocaína en costas de Guerrero; suman más de 46 toneladas incautadas en altamar

Aseguran 900 kilos de cocaína en costas de Guerrero; suman más de 46 toneladas incautadas en altamar

Estos son los 27 perfiles finalistas para liderar la CNB; Segob los evaluará y entregará a Sheinbaum

Estos son los 27 perfiles finalistas para liderar la CNB; Segob los evaluará y entregará a Sheinbaum

La FIFA reveló los detalles sobre el sorteo del próximo Mundial 2026; conoce la fecha y sede del evento

La FIFA reveló los detalles sobre el sorteo del próximo Mundial 2026; conoce la fecha y sede del evento

¿Qué se aseguró en los cateos donde se detuvo a 13 personas relacionadas con el asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz?

¿Qué se aseguró en los cateos donde se detuvo a 13 personas relacionadas con el asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz?

Cancelación de visas a camioneros no afectaría a mexicanos; permisos están señalados en el T-MEC, aseguran

Cancelación de visas a camioneros no afectaría a mexicanos; permisos están señalados en el T-MEC, aseguran

En lo que va del año, la ha superado el promedio histórico de precipitación, con 662.18 milímetros de, entre el 1 de enero y el pasado 20 de agosto, de acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua).

Esta cifra es superior al promedio histórico acumulado que se tiene registrado de enero a agosto en la CDMX, que fue de 530.14 milímetros de lluvia.

Tan sólo entre el 1 y el 20 de agosto, la precipitación acumulada en la capital del país fue de 145.39 milímetros, cuando el promedio histórico de ese mes es de 154.68 milímetros.

Lee también

Todos los meses de este año han superado el promedio histórico de lluvia acumulado registrado en la capital.

En mayo pasado -cuando inició formalmente la temporada de lluvias- se registraron 123.30 milímetros de precipitación acumulada, mientras el promedio histórico entre 1982 y 2024 para ese mes fue de 98.56 milímetros.

En junio de 2025 la precipitación acumulada alcanzó 355.63 milímetros, cuando el promedio histórico fue de 224.68 milímetros; y, en el caso de julio de este año, alcanzó 516. 79 milímetros, una cifra muy superior al promedio histórico de 375.45 milímetros.

Lee también

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

maot

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses