La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) prevé ambiente cálido, cielo mayormente nublado, fuertes a muy fuertes, actividad eléctrica y posible caída de granizo para este viernes 22 de agosto en la Ciudad de México.

Lluvias fuertes en la CDMX

Se esperan lluvias fuertes en el norte, poniente y sur de la capital, entre las 16:00 de la tarde y la 1:00 de la madrugada del sábado.

Fuertes vientos para la tarde de hoy

Además de vientos con rachas fuertes en el norte, poniente y sur de la CDMX entre las 16:00 y las 19:00 horas.

Los vientos serán de componente Este de 10 a 30 kilómetros por hora, con rachas cercanas a 50 kilómetros por hora.

La temperatura máxima para las próximas 24 horas será de 24°C y la mínima de 15°C. Para este sábado persistirán las lluvias fuertes, por lo que se recomienda tomar precauciones.

Clima CDMX
