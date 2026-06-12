El candidato presidencial de la izquierda en Colombia, el senador Iván Cepeda, propuso el viernes en medio de la euforia por el futbol que su país organice un Mundial.

El senador aliado del presidente Gustavo Petro debe enfrentar al ultraderechista Abelardo de la Esperiella en el balotaje del 21 de junio.

A nueve días de la elección y en el marco del Mundial de Norteamérica 2026, Cepeda propuso que Colombia organice un torneo de esta categoría.

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"Ese creo que debe ser un propósito de un gobierno, hacer que Colombia sea sede de una Copa Mundo", dijo en un video publicado en Instagram.

Cepeda figuraba como favorito en las encuestas para la primera vuelta celebrada el 31 de mayo, pero De la Espriella quedó de primero, con una votación de 43%.

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Para el balotaje, las encuestas colocan ahora a De la Espriella como ganador. Un sondeo de la firma Atlas-Intel publicado el miércoles le da 52% al ultraderechista, frente a 44% para Cepeda.

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Los adversarios de Cepeda consideraron que su propuesta de organizar un Mundial es una medida de última hora para ganar votantes, y le recordaron que hace seis años consideraba "repugnante" que la derecha hiciera política utilizando el futbol.

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También mencionaron que el gobierno de Petro recortó el presupuesto para el deporte, lo que motivó protestas de atletas que necesitan de los recursos del Estado para competir.

El futbol es gran protagonista de la campaña electoral. De la Espriella utiliza la camiseta de la selección como símbolo en sus mítines, un gesto que la izquierda rechaza.

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Una jueza prohibió la semana pasada al ultraderchista utilizar la prenda como emblema, pero la Corte Suprema de Justicia suspendió este viernes esa decisión.

La FIFA ya designó a España, Portugal y Marruecos como sedes del Mundial de 2030 y a Arabia Saudita para la edición de 2034.

Colombia es el único país en renunciar a ser sede de un Mundial, el de 1986, cuando el gobierno del entonces presidente Belisario Betancur prefirió destinar los recursos en obras públicas.

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