Nueva Delhi.- Una delegación técnica del zoológico Vantara viajará el 22 de junio a Colombia para evaluar un eventual traslado hasta la India de los hipopótamos introducidos por el narcotraficante Pablo Escobar, de acuerdo con una fuente familiarizada con el proceso.

Si bien Vantara no ha ratificado oficialmente la visita, el gobierno colombiano ya había adelantado en mayo la posible llegada de veterinarios y técnicos de la organización para analizar las condiciones de los animales.

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A finales de abril, Vantara ofreció recibir 80 ejemplares de la especie invasora en sus instalaciones en el oeste de la India, después de que el gobierno colombiano anunciara un plan de manejo que contempla la eutanasia de algunos de los hipopótamos.

Vantara es un zoológico privado y centro de rescate creado por Anant Ambani, hijo menor del hombre más rico de Asia, en la ciudad de Jamnagar, en el estado de Guyarat.

Se trata de un ecosistema artificial ubicado dentro de la mayor refinería de petróleo del mundo, propiedad de la familia Ambani.

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La presencia de hipopótamos en Colombia data de la década de 1980, cuando Escobar llevó cuatro de estos animales a su zoológico privado en la Hacienda Nápoles, ubicada en el Magdalena Medio. Tras la muerte del narcotraficante, en 1993, los hipopótamos escaparon y encontraron condiciones favorables para reproducirse.

La expansión de estos animales preocupa a las autoridades medioambientales debido a los riesgos que representan para especies nativas, pescadores y ecosistemas ribereños del río Magdalena.

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