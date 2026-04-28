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El hijo de un multimillonario indio ofreció acoger a 80 hipopótamos descendientes de los introducidos en por el narcotraficante , con el fin de evitar que sean sacrificados como planean las autoridades.

Anant Ambani, hijo del magnate Mukesh Ambani, pidió formalmente al gobierno colombiano en un comunicado que suspenda la decisión adoptada este mes de aplicar la eutanasia a esos animales, que han causado estragos en los ecosistemas de la nación sudamericana.

En su lugar, ofreció que se le permita una "reubicación segura y dirigida científicamente, que llevaría a los 80 animales a un hogar permanente" en su centro de animales Vantara, en India.

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El enorme zoológico, situado en el estado noroccidental de Guyarat, se presenta como "uno de los mayores centros de rescate, cuidado y conservación de fauna silvestre del mundo".

Según la Autoridad Central de Zoológicos de la India, Vantara ya alberga a cientos de elefantes, así como a 50 osos, 160 tigres, 200 leones, 250 leopardos y 900 cocodrilos, entre otros animales.

Expertos han advertido repetidamente sobre el enorme número de animales acogidos por Vantara, incluida la importación de especies raras y en peligro crítico.

Como muestra de su poder como barón de la droga, Escobar importó cuatro hipopótamos -animales endémicos de África y que pueden pesar varias toneladas- a Colombia en la década de 1980.

Tras la muerte del narco en 1993, lograron escapar de su lugar de cautiverio y se establecieron en las exuberantes riberas del río Magdalena, donde han atacado a pescadores.

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Su peligrosidad ha impulsado iniciativas para sacrificarlos, pero el costo elevado de esas operaciones, o de su esterilización o traslado, ha frenado cualquier intento.

Según el ministerio del Medioambiente colombiano, actualmente hay cerca a 200 hipopótamos en libertad en la zona. Sin control, se estima que la población podría aumentar hasta los 500 hasta 2030.

Ambani, hijo del multimillonario que encabeza el conglomerado Reliance Industries, añadió que presentó un plan detallado para dar a los animales un nuevo hogar en Vantara.

La propuesta contempla su captura y su transporte con ayuda de veterinarios, así como la creación de un "entorno naturalista diseñado específicamente" para ellos.

"Vantara tiene la experiencia, la infraestructura y la determinación para respaldar este esfuerzo, enteramente en los términos de Colombia", agrega el comunicado.

"Estos 80 hipopótamos no eligieron dónde nacieron ni crearon las circunstancias a las que ahora se enfrentan", añadió Ambani.

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La ministra colombiana de Ambiente, Irene Vélez, afirmó hace dos semanas que los hipopótamos tienen una mutación genética debida a la endogamia que ha hecho que algunos países rechazaran recibirlos.

Bajo ese argumento, el sacrificio de 80 especímenes fue autorizado, aunque grupos animalistas han tratado de frenarlo en los tribunales.

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