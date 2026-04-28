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Washington. El comediante estadounidense , a quien pidió que despidieran por un chiste sobre la primera dama, negó haber incitado a la violencia contra el presidente, como éste aseguró.

Trump dijo que Kimmel debería ser despedido de inmediato por afirmar, en su programa del jueves pasado, durante uno de sus monólogos de humor, que Melania Trump irradiaba "el aura de una futura viuda".

El comentario fue hecho dos días antes de que un hombre armado intentara irrumpir en la cena de Corresponsales de la Casa Blanca en Washington, incidente por el que el sospechoso, quien fue detenido, fue imputado por intento de asesinato del mandatario.

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La primera dama arremetió el lunes contra Kimmel y pidió a la cadena ABC a "tomar una postura" contra el presentador. Más tarde, Trump dijo que Disney y ABC deberían despedir a Kimmel tras lo que llamó un "despreciable llamado a la violencia".

Pero la noche del lunes, en su programa, Kimmel defendió su declaración sobre Melania. "Fue una broma ligera sobre el hecho de que él casi tiene 80 años y ella es más joven que yo [Melania tiene 56 años]. No fue, en ningún sentido, un llamado a un asesinato. Y lo saben", dijo el presentador.

"Llevo muchos años expresándome abiertamente en contra de la violencia armada, en particular. Pero entiendo que la Primera Dama haya pasado por una experiencia estresante este fin de semana", añadió Kimmel, aludiendo a que Melania estaba presente en la cena de corresponsales cuando tuvieron que ser desalojados por el incidente de tiroteo en el hotel donde se desarrollaba el evento.

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"Probablemente todos los fines de semana sean bastante estresantes en esa casa", volvió a bromear Kimmel.

Luego, en tono más serio, señaló: "Estoy de acuerdo en que debemos rechazar la retórica de odio y violencia. De verdad". En un mensaje a Melania Trump, acotó: "Creo que un buen punto de partida para reducirla sería hablar del tema con su marido".

Gran estrella de los programas nocturnos de TV, los famosos "late night shows", Kimmel ya había sido acusado por la derecha de explotar políticamente el asesinato del influencer pro-Trump Charlie Kirk el año pasado.

Propiedad de Disney, ABC sacó del aire al presentador pero lo restituyó una semana después tras acusaciones de censura.

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